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  4. Karaman’da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu

Karaman’da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu

31.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Karaman’da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu

Karaman’da çalıştığı sırada inşaattan düşen işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, saat 12.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde bulunan toplu konut inşaatlarında yaşandı.

Karaman’da çalıştığı sırada inşaattan düşen işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde bulunan toplu konut inşaatlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4’üncü katta kalıp çakmakta olan Fethi D., dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın havalandırma boşluğuna düştü. Fethi D.’nin düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fethi D., kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu belirtilen Fethi D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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