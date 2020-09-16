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Karaman’da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Karaman’da kaçak içki yapıldığı ileri sürülen eve operasyon düzenlendi.

Karaman’da kaçak içki operasyonu

Karaman’da kaçak içki yapıldığı ileri sürülen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bandrolsüz kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayrancı ilçesinde bir kişinin evinde kaçak içki yaptığı yönünde duyum aldı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, O.K’nin (47) evinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Yapılan aramada 183 litre mayalanmaya bırakılmış sıvı madde, 35 litre bandrolsüz kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma malzemesi ele geçirdi. Ev sahibi O.K., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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