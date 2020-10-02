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Karaman’da kayalıklara çarpan yamaç paraşütçüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinden havalanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın yön değiştirmesiyle kayalıklara çarparak yaralandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinden havalanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın yön değiştirmesiyle kayalıklara çarparak yaralandı. İlk tedavisi Ermenek Devlet Hastanesinde yapılan paraşütçü daha sonra Konya’ya sevk edildi.
Yamaç paraşütü kazası, Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay olduğu öğrenilen 52 yaşındaki H.Ö. yamaç paraşütü ile atlayış yapmak için beldenin Elmayurdu mevkisine gitti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra atlayışını gerçekleştiren H.Ö, havadayken rüzgarın biranda yön değiştirmesi üzerine paraşütün kontrolünü kaybederek kayalıklara çarparak düştü. Paraşütçünün düştüğünü görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı paraşütçü olay yerine gelen ambulansla hemen Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen H.Ö, burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Bu arada H.Ö’nün daha öncesinde yaptığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı atlayışını çeken kişilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmada ‘Şu an çakılacak’ demeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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