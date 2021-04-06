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Karaman’da motosiklet kazası: 1 ölü

06.04.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi.

Karaman’da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Bucakışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Karagöz (19) yönetimindeki 42 ETF 81 plakalı motosiklet, virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz’ün cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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