Karaman'da okulda cıva zehirlenmesi şüphesi

Karaman'da bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen 6 öğrenci ile 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Hürriyet Mahallesi'ndeki İsmet İnönü İlkokulu'nda, öğrenciler evden getirdikleri termometre ile oynamaya başladı.

Kırılan termometredeki sıvıya temas eden öğrenciler, durumu okul yönetiminde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, termometreden çıkan sıvıya temas ettikleri belirlenen 6 öğrenci ile 2 öğretmeni hastaneye kaldırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrencinin evden sınıfına termometre getirdiğini söyledi.

Öğrencilerin elindeki termometrenin kırıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Termometrenin sınıfta kırılması neticesinde bazı öğrencilerin termometreden çıkan sıvıya temas ettiği anlaşılmıştır. İlk incelemelere göre sıvının alkol olduğu değerlendirilmiştir. Olaydan sonra sıvıya temas eden öğrenci ve idareciler, sıvının cıva olma ihtimali de göz önünde bulundurularak kontrol amacıyla sağlık kurumuna yönlendirilmiştir. Gerekli tahlillerin yapılmasının ardından öğrenci ve idareciler hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından okulda gerekli temizlik çalışmaları yapılmıştır."

Kurt, sınıfın boşaltılarak öğrencilerin başka sınıflarda eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

