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Karaman’da otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 03:38 | Son Güncelleme

Karaman’da bir otomobilin park halindeki otobüse arkadan çapması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2.

Karaman’da otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Karaman’da bir otomobilin park halindeki otobüse arkadan çapması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ Konutları yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ön sağ tekeri patlak halde seyretmekte olan Yaşar A. (19) yönetimindeki 42 ST 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında park halinde bulunan otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuzhan G. (18), yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sürücü Yaşar A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobilin ön tarafında bulunan alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Otomobil daha sonra polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Karaman’da otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Karaman’da otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

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