Karamollaoğlu: Erbakan hocamız hayatta olsaydı,Fatih Erbakan'ı falakaya yatırırdı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yerel seçimlerin, genel seçimler gibi ülke politikalarını değiştiren seçimler olmadığını belirterek, “Yeni bir sistemin uygulanmaya başlamasından sonraki yapılan ilk yerel seçimler olduğu için, çok büyük önem arz ediyor. Çünkü yerel seçimler halka en yakın olan kişi ve kurumların seçildiği seçimler oluyor” dedi.

'YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YOK'

İttifakların aynen devam edip etmeyeceği konusunun gündemi oldukça meşgul ettiğini belirten Karamollaoğlu, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda tavırların net olduğunu belirterek, “Yerel Seçimlerde, 24 Haziran Genel Seçimleri’ndeki gibi bir ittifakın olmadığını ve olamayacağını söyledik. Çünkü adı üstünde yerel seçimler. Seçim bölgelerinde bulunan teşkilatlarımızın diğer parti teşkilatlarıyla dirsek temasında bulunabileceğini de söylemiştik. Bununla ilgili bazı gelişmeler oluyor ancak bunları konuşmak için daha erken” ifadelerini kullandı.