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Karamollaoğlu: Erbakan hocamız hayatta olsaydı,Fatih Erbakan'ı falakaya yatırırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı" şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu: Erbakan hocamız hayatta olsaydı,Fatih Erbakan'ı falakaya yatırırdı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yerel seçimlerin, genel seçimler gibi ülke politikalarını değiştiren seçimler olmadığını belirterek, “Yeni bir sistemin uygulanmaya başlamasından sonraki yapılan ilk yerel seçimler olduğu için, çok büyük önem arz ediyor. Çünkü yerel seçimler halka en yakın olan kişi ve kurumların seçildiği seçimler oluyor” dedi.

'YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YOK'

İttifakların aynen devam edip etmeyeceği konusunun gündemi oldukça meşgul ettiğini belirten Karamollaoğlu, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda tavırların net olduğunu belirterek, “Yerel Seçimlerde, 24 Haziran Genel Seçimleri’ndeki gibi bir ittifakın olmadığını ve olamayacağını söyledik. Çünkü adı üstünde yerel seçimler. Seçim bölgelerinde bulunan teşkilatlarımızın diğer parti teşkilatlarıyla dirsek temasında bulunabileceğini de söylemiştik. Bununla ilgili bazı gelişmeler oluyor ancak bunları konuşmak için daha erken” ifadelerini kullandı.

FATİH ERBAKAN AÇIKLAMASI

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın, Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili düşüncesini açıklayan Karamollaoğlu, “Yeni bir partinin kurulması ve bunun tartışılması bizim gündemimizde yok. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı” şeklinde konuştu. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
seni ne yapardı hiç düşündünmü? yüzüne tükürürdü
falakaya yatırılacak birisi varsa oda ta kendisi sizsiniz
yüzde bir oyun var yarısı senin yarısıda fatih etbakanın,falakaya yatırmanın ne anlamı var..
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