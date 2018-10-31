Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bakanlıklar önceki gibi çok büyük önem taşımıyor. Çünkü her şey Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki dudağının arasında. 'Sen git başkası gelsin' denildiği zaman gidiliyor, kimi isterse o geliyor. Kimsenin de 'sen bunu yapamazsın, olmaz, neden böyle yapıyorsun?' diye sorma hakkı yok. Çünkü tek yetkili o'' dedi.

GÖKÇEK’İN ADAYLIĞI

Bir gazetecinin “MHP'nin Ankara adaylığı için Melih Gökçek, İstanbul adaylığı için de Bedrettin Dalan'ın ismi geçiyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna Karamollaoğlu, ''Ben şahsi polemiklere girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey bizim arkadaşımız. Bizim saflarımızda da belediye başkanlığı yaptı. Rahmetli Özal zamanında Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Ancak bir gerçek var ki; Tayyip Bey yola çıktığı, beraber ıslandığı arkadaşlarının içinde kendisine hafiften de olsa tavır koyan kimseyi yanında bulundurmak istemiyor'' şeklinde cevap verdi.