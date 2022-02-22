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Karanfil deyip geçmeyin! Karanfilin faydalarını duyunca inanamayacaksınız…

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres çağımızın en büyük sıkıntılarından biri. Bunun önüne geçmek için en basit yol ise herkesin evinde bulunan karanfil bitkisi. Karanfil geçmişten günümüze tıp alanında da kullanılıyor. Diş ağrılarını gidermesi, iç hastalıklarda ve dermatolojik alanlarda tedaviye katkı sağlaması da karanfilin faydaları arasında bulunuyor. Gelin karanfilin diğer bilinmeyen inanılmaz faydalarına birlikte bakalım!

Karanfil deyip geçmeyin! Karanfilin faydalarını duyunca inanamayacaksınız…

Yemeklerinize ya da tatlılarınıza aroma katan karanfilin bunların dışında birçok kullanım yeri ve faydası var. Yorgunluk çayı olarak da tüketebileceğiniz karanfil asıl olarak hastalıkların iyileşmesinde önemli bir katkı sağlıyor. İşte kendisi küçük etkisi büyük olan karanfilin bilinmeyen faydaları ile karşınızdayız!

KARANFİLİN FAYDALARI

Karanfilin içeriğinde A, B6, E ve K vitaminlerinin yanı sıra manganez, potasyum, kalsiyum ve sodyum mineralleri bulunuyor. Karanfilin saymakla bitmeyen faydalarının bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çay olarak tüketilen karanfil bağırsak ve mide sorunlarının çözümünde fayda sağlıyor.

  • Ödem ve şişkinliklerin giderilmesinde fayda sağlayıcı bir etkisi bulunuyor.

  • Toz karanfil bal, limon ve zencefil ile karıştırıldığında soğuk algınlığının giderilmesine olumlu etkisi bulunuyor.

  • Bulantınız varsa ya da kusuyorsanız karanfil tozu ile balı karıştırdığınızda ya da çay olarak tükettiğinizde bulantı giderici etkisi bulunuyor.

  • Yoğun stres altında çalışıyorsanız ya da günün yorgunluğundan kurtulmak istiyorsanız karanfil çayı içmek stresinizi ve yorgunluğunuzu alıyor.

  • Ağız ve diş sağlığı için kullandığınızda karanfilin faydalarını kısa sürede görüyorsunuz. Ağızda oluşan kötü kokuları gideriyor. Diş ağrısı için ağrı kesici özelliği bulunuyor.

  • Öksürüğünüz varsa azaltılmasına olumlu katkısı bulunuyor.

  • Karanfil yaprakları sıcak suda demlendiğinde idrar söktürücü fayda sağlıyor.

  • Göğüs tıkanıklıklarında kullanıldığında vücudu rahatlatıcı etkisi bulunuyor.

  • Saç bakımı için kullanıldığında saçlara olumlu fayda sağlıyor. Karanfil, saçların dökülmesini engelliyor.

  • Cilt sorunlarınızda ve akne ile sivilce tedavisinde karanfil yağı kullandığınızda olumlu etkilerini görüyorsunuz.

KARANFİL NASIL KULLANILMALI?

Faydaları saymakla bitmeyen karanfilin yanlış kullanılması ciddi sağlık problemleri de yaşatabiliyor. Bu sebeple karanfili kullanırken doktorunuza danışmanızda fayda var. Özellikle karanfil yağının yüksek dozda kullanılması geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabiliyor. Çocuklarda ise düşük dozlarda kullanılması ve özellikle karanfil yağının içirilmemesi uzmanlar tarafından belirtiliyor.


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