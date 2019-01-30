Karanlıktan faydalandı yoldaki mazgalı çaldı

Hatay’da kağıt toplayıcısının bir sokaktaki mazgal kapağını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesi’nde bir kağıt toplayıcısının çek çek arabasıyla geçtiği sokaktaki mazgal kapağını çalma anları, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sabahın erken saatlerinde karanlığı fırsat bilen şüpheli girdiği sokakta ilk olarak uzunca süre çevreyi gözlemliyor. Şüpheli çevrede kimsenin olmadığını anladığında ise yaklaşık 20 kilogramlık mazgalı yerinden çıkarıyor. Mazgalı hemen önünde bulunan çek çek arabasına yükleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Durumun bildirilmesi üzerine polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

