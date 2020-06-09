Karantina Avrupa'da ne kadar hayat kurtardı?

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerde uygulanan karantina tedbirlerinin Avrupa'da 3,1 milyon insanın ölümünü önlediğini tahmininde bulundu.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'nin Imperial College London Üniversitesinden araştırmacılar, 11 Avrupa ülkesinde okulların, ibadethanelerin, alışveriş merkezlerinin, bar ve restoranların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemlerin virüsün bulaşma oranını düşürerek salgının kontrol altına alınmasını sağladığını öne sürdü.

Araştırmacılar, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç ve Belçika'nın olduğu Avrupa ülkelerinde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı mart ayından tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı mayıs başına kadarki enfeksiyon ve ölüm rakamlarını tedbirler alınmadan önceki rakamlarla karşılaştırdı.

Bilim insanları, bulaşma ve ölüm oranlarına dayanarak geliştirdikleri matematiksel modelde, karantina tedbirlerinin uygulanmaması halinde bu ülkelerde 12 ila 15 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 3,2'si ila 4'ünün enfekte olacağı ve bunun 3,1 milyon ilave can kaybına yol açacağını hesapladı.