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Karantina sona erdi, tekrar yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’de karantina uygulamaları nedeniyle Şubat ve Nisan ayları arasında hava kirliliğinde büyük bir düşüş gözlemlendi. Ancak, ülkede vaka sayılarının düşmesi nedeniyle normalleşme sürecinin başlamasıyla hava kirliliği yeniden artmaya başladı.

Karantina sona erdi, tekrar yükseldi!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Çin’de araçların trafiğe dönmesi ve endüstriyel tesislerin tekrar açılmasıyla meydana gelen azot seviyelerindeki artışı gösteren haritalar paylaştı.

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Tatil sezonundan sonra ülkedeki hava kirliliği seviyelerinde doğal bir düşüş olmasına rağmen, virüs nedeniyle geleneksel artış ertelenmiş ve geçen ayın sonuna kadar olağan eğilimlerin altında kalmaya devam etmişti.

NASA ve ESA, Çin'de Şubat ayında başlayan nitrojen dioksitteki azalmayı izlemek için kirlilik izleme uydularını kullandı.

Azot dioksit yakıtın yanması sırasında açığa çıkan ve arabalar, enerji santralleri ve endüstriyel tesisler tarafından yayılan zararlı bir gazdır. Kömür, gaz veya dizel gibi fosil yakıtlar yüksek sıcaklıklarda yandığında oluşur ve solunum yollarında iltihaplanma ve astım krizi riskinin artması da dahil olmak üzere akciğerler üzerinde bir dizi zararlı etkiye neden olabilir.

HAVA KİRLİLİĞİ SEVİYELERİ KARANTİNA ÖNCESİNE YAKIN

Çin geçtiğimiz ay karantinayı sona erdirdi ve yeni verilerde yılın bu zamanında hava kirliliği seviyelerinin normale yakın olduğunu görüldü.

NASA ve ESA tarafından yayınlanan haritalar, atmosferin en düşük tabakasıolan troposferde Çin üzerindeki azot dioksit seviyelerini gösteriyor.

Görüntüleri oluşturmak için kullanılan veriler, 10 ile 25 Şubat tarihleri arasındaki (karantina sırasında) orta ve doğu bölgelerdeki azot dioksit seviyelerini ve 20 ile 12 Nisan arasındaki (kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra) seviyeleri karşılaştırmalı olarak açıklıyor.

Verilerde, Şangay, Xian, Wuhan ve Yinchuan dahil olmak üzere büyük şehirlerin çoğunde Nisan ayından itibaren azot dioksit seviyelerinin yükselmeye başladığı görülüyor.

TOPLU TAŞIMA YERİNE ÖZEL ARAÇ TERCİH EDİLİYOR

Diğer taraftan, Helsinki merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (CREA), geçtiğimiz günlerde, Çin’de karantina uygulamaları sona erdirildikten sonra, 2019'daki aynı döneme karşılaştırıldığında hava kirliliğinin büyük bir artışla geri döndüğünü tespit eden bir çalışma gerçekleştirdi.

Çin'de toplu taşıma kullanımı yıldan yıla daha düşüş göstermeye devam ediyor, ancak CREA Covid-19 nedeniyle, insanların yoplu taşıma yerine hava kirliliğinin artmasına neden olan özel araçları seçmesinde belirgin bir artış olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Çin’de şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 4 bin 634 ölüm ve 82 bin 993 vaka belirtildi.

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