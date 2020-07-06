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  4. Karantina sonrası evinde bir mutant patatesle karşılaştı

Karantina sonrası evinde bir mutant patatesle karşılaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Birçok insan için koronavirüs karantinasını ailesi veya arkadaşlarıyla geçirebilmek için kendi evini bıraktı. Karantina koşulları birçok ülkede gevşetilirken, evinden uzaklaşanlar evlerine geri dönerken ummadıkları bir sürprizle karşılaştı.

Karantina sonrası evinde bir mutant patatesle karşılaştı

22 yaşındaki Donna Porée, Mart ayında başlayan karantinayı şehrin diğer yakasında yaşayan erkek arkadaşının yanında geçirebilmek için evinden ayrılmıştı. Aylar sonra geri döndüğünde ise dairesini bir patates tarafından ele geçirilmiş olarak buldu.

Donna, evden ayrılırken ihtiyaç duyabileceği eşyaları yanına alırken, marketten satın aldığı patatesler aklına gelecek en son şeydi. Birçokları gibi Donna da karantinanın ne kadar süreceğini bilmiyordu. Nihayet evine dönebildiğinde ise, beklediğinden daha fazlasıyla karşılaştı.

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“Kapıyı açtığımda mutfakta garip bir şekille karşılaştım. Işıklar kapalı olduğu için bunun ne olduğunu anlamadım. Işığı açtığımda tuhaf görünen o şeyin patates olduğunu anladım” diyen Donna ilk başta karşılaştığı şey karşısında dehşete düştü ve hemen fotoğrafını çekerek arkadaşlarına gönderdi.

Aylardır, içinde olduğu plastik torbanın içinde büyüyen patates mutfak tezgahını neredeyse tamamen kaplamıştı. “Patatesi mutfaktan çıkarmak kolay olmadı” diyen Donna, mutant patatesi çıkarabilmek için mutfakta saatler harcadı.

Patatesin verdiği sürgünleri yerinden çıkarmakta zorlanan Donna, sürgünlerin bir kısmını makasla kesmek zorunda kaldı.

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Kestiği patates saplarını çöpe atmak yerine, büyüyüp büyümeyeceklerini görmek için onları toprağa ekmeye karar veren Donna “Topraktan ne çıkacağını görmek için çok heyecanlıyım” dedi.


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