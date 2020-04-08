Karantina sürecinde sorunlu konuları erteleyin!

Covid-19 salgını, eğitimden ekonomiye iş hayatından ilişkilere kadar pekçok alanda değişiklikleri beraberinde getirdi. Evde geçirilen zamanın artmasından çift ilişkilerinin en çok etkilendiğini belirten uzmanlar, özellikle iletişim sorunu olan ve daha önce ilişkilerinde krizler atlatan çiftlere bu dönem için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Yeni şeyler öğrenmenin ya da bir hedef belirlemenin önemini vurgulayan uzmanlar, “Bu durum kişisel alan yaratmanıza ve size iyi gelmesini sağlayacak. Bireysel iyilik, kendini ve diğerini koruma davranışı ilişkiye de iyi gelecektir” önerisinde bulundu. Uzmanlar, eski çatışmaların ya da sorunlu konuların ertelenmesini öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç Dr. Gül Eryılmaz, koronavirüs kaynaklı koronavirüs sürecinde çift ilişkilerine dair değerlendirmelerde ve önemli tavsiyelerde bulundu.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU ENDİŞELERİ ARTIRABİLİR

Karantina günlerinde evde sürekli vakit geçirmenin çiftler için kaygan bir zemin oluşturabileceğini belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Çiftlerin bu günlerde evde fazlaca vakit geçirmeleri belki de karantinada kalmak zorunlulukları ilişkileri hakkında endişelerinin artmasına neden olabilir. Şu bir gerçek ki karantinalı günler sonrası çift ilişkilerinin nasıl etkileneceğini kestirmemiz oldukça zordur. Kahramanın kim olduğu büyük savaşlarda belli olur sözünü bu zorlu zamanlar için kullanabiliriz” dedi.