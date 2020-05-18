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  4. Karantina süresince nudist organizasyonlarda üye sayısı artıyor

Karantina süresince nudist organizasyonlarda üye sayısı artıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Britsh Naturism adlı nudist organizasyon, çıplaklığın tüm ülkede kabul görmesini amaçlıyor. Organizasyon sözcüsü, insanların zaman ve paradan tasarruf etmek gibi nedenlerle nudist olmaya karar verdiğini söyledi.

Karantina süresince nudist organizasyonlarda üye sayısı artıyor

İngiltere’de bir nudist organizasyon, koronavirüs pandemisi sırasında yeni üye sayılarının %100 arttığını gözlemledi. Gündelik yaşamda çıplaklığı savunan British Naturism adlı organizasyon, geçtiğimiz iki ay boyunca 210 yeni üye kazandı. Üye sayısının artışında, pandemi öncesi yapılan online tanıtım etkinliklerinin payının büyük olduğu belirtiliyor.

British Naturism’den Andrew Welch, Daily Mail’e yaptığı açıklamada çıplak güneşlenmenin ülke çapında yaygın olduğunu söyledi. Kurumun pazarlama direktörü olan Andrew Welch, 14 yaşında Fransa’da bir çıplaklar kampında tatil yaptıktan sonra nudist olduğunu belirtti.

ONLINE TOPLANTILARA ÇIPLAK KATILIYORLAR

Welch, sosyal izolasyonun çıplaklık akımını alevlendirdiğini düşündüğünü söyleyerek “Bu insanların büyük bir kısmının evde çıplak gezerek, nudizmi deneyimlediğini düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal izolasyonda giyinmeye gerek duymayabilirsiniz” dedi. Üyeler, online olarak düzenlenen yoga derslerine, sabah kahvesi toplantılarına veya bar toplantılarına çıplak şekilde katılarak birbirleriyle sosyalleşebiliyorlar. Kurum sözcüsüne göre, zaman ve para tasarrufu insanların nudist olmasına karar vermelerinde en büyük iki etken.

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