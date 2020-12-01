HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala PTT’de yakalandı

Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala PTT’de yakalandı

01.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala PTT’de yakalandı

Bolu’da, korona virüs temaslısı yaşlı vatandaş, karantina süresinin bitmesine 1 gün kala E-devlet şifresi almak için gittiği PTT’de yakalandı.

Bolu’da, korona virüs temaslısı yaşlı vatandaş, karantina süresinin bitmesine 1 gün kala E-devlet şifresi almak için gittiği PTT’de yakalandı. Yaşlı adam 14 gün daha karantinada kalması için yurda götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan PTT şubesine e-devlet şifresi almak için giden A.T. isimli vatandaşa HES kodu sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada A.T.’nin korona virüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığı belirlendi. A.T.’nin PTT çalışanları tarafından şubenin yanında güvenli bir yere alınmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.’nin yanına başkalarının yaklaşmasını engellemek için çevresinde güvenlik önlemi aldı. Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala kuralları ihlal eden A.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 14 gün süreyle karantinada kalacağı yurda götürüldü.
Ayrıca, yaşlı adama karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala PTT’de yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdiBakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi
Aralık ayında hangi balık yenir?Aralık ayında hangi balık yenir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

CNN, Çin'den sızan gizli koronavirüs belgelerini yayınladı

CNN, Çin'den sızan gizli koronavirüs belgelerini yayınladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! '14 Aralık'ta başlamak istiyoruz'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Uyuşturucuyla yakalanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ'da dehşet! Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

Sakarya'da acı olay: Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

Sakarya'da acı olay: Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Kısıtlama kararları sonrası seyahat izin belgesi için başvurular başladı

Seyahat izin belgesi için başvurular başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.