Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre partneri olan her dört insandan biri, karantinanın ilişkileri üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Partneriyle yaşayan her sekiz kişiden en az bir tanesi ise ilişkilerine duyduğu güvenin zedelendiğini söyledi. Araştırmayı yürütenlerden biri olan Aidan Jones “Karantina bazı çiftleri yakınlaştırırken, birçok ilişkide ise sorunlar gün yüzüne çıktı” dedi. Ayrıca araştırmaya göre dijital ortamda alınan danışmanlık taleplerinde ise büyük artış yaşandı. Uzmanlar Miranda Christophers, Jaes Gregory ve Jo Coker, pandemi sırasında duydukları en önemli sorunları ve yanıtlarını anlattı. Aidan Jones, dijital ortamda verilen danışmanlıkların, danışanlarda kendilerini daha rahat hissetmelerine yol açtığını söyleyerek “İlişki sorunları yaşayan herkesin, sorunlar kriz noktasına gelmeden önce dijital danışmanlık almalarının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Psikoterapist Miranda Christophers, psikoseksüel terapist James Gregory ve Jo Coker, pandemi sırasında yaşanan en büyük sorunları anlattı.

KARANTİNADA DAHA AZ SEKS NORMAL Mİ? Miranda Christophers’a göre bir çok insan karantina sırasında cinsel arzularında bir şekilde değişiklik olduğunu söyledi. Christophers karantinada daha az seks yapılmasının normal olup olmadığı ile ilgili yaptığı detaylı açıklamada; “Birçok insan hala evden çalışıyor ve partnerleriyle 7/24 aynı evde yaşıyorlar. Bu durumun cinsel istek üzerinde etkisi kaçınılmaz. Daha az dışarı çıkıyoruz ve birçok insan randevu yaşamıyor. Bunlara ek olarak yeni hayatımızda düşünmemiz gereken birçok yeni detay var. İşlerimiz, çocuk bakımı, ev temizliği gibi şeylerle çok meşgulüz. Bu dönemde daha fazla yemek yenmiş, daha az egzersiz yapılmış olabilir. Bu da kendimizi nasıl hissettiğimizi etkileyebilir. Ancak bu durum cinsel arzumuz olmadığı anlamına gelmez” dedi. Christopher, “Eğer cinsellikteki azalma sizi veya partnerinizi rahatsız ediyorsa, neyin arzularınızı artıracağını düşünün. Evde de eğlenceli, flörtöz, romantik bir randevu gecesi yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz giysiler giyebilirsiniz. Kendimizi iyi ve rahat hissettiğimiz yerde cinsel arzu hissetme olasılığı yükselir. Yaratıcı olmaktan çekinmeyin” diyerek sözlerine devam etti.

20 YIL SONRA GELEN UZAKLAŞMA HİSSİ GERİ ALINABİLİR Mİ? Psikoseksüel terapist Jo Coker, karantina sırasında birçok çiftin birlikte yaşamakta zorlandığına dikkat çekerek “Uzun süreli ilişkilerde birçok çift, daha önceleri aslında çok az zaman geçirdiklerini ve ortak noktalarının kalmadığını fark ettiler. Bu farkındalık onlar için şok edici ve biraz da depresif bir uyanış oldu” dedi. Coker çiftlerin ortak noktaya sahip olmak için çabalaması gerektiğini söyleyerek “Tanıştığınız ilk günlerdeki gibi bir çaba sarf etmelisiniz. Birlikte yemek yaparak yeni şeyler deneyebilirsiniz. Partnerinizle birlikte oynayacağınız oyunlar yaratabilirsiniz” dedi. PARTNERİMİN TELEFONUNDA SEXTING MESAJLARI BULDUM, NE YAPABİLİRİM? Psikoseksüel terapist James Gregory bu sorunla ilgili “Atacağınız ilk adım duygusal sağlığınıza dikkat etmek olmalı. Kendinizi muhtemelen üzgün ve dünyanız yıkılmış gibi hissedeceksiniz. Karantina sırasında çok zor olsa da, duygularınızla başa çıkmak için kendinize zaman tanıyın. Oturup düşünmek için en çok tercih edilen yer arabalar oldu. Güveniniz zedelenmiş hissediyorsunuz ve ailenizden ya da arkadaşlarınızdan destek alamadığınız bir dönem” dedi.

Gregory, kişilerin sakinleştikten sonra partnerleriyle duygusal olarak daha net ve sakin bir yüzleşme yaşayacağını söyleyerek “Sadakatsizliğin tek terapisi iki tarafın da yüzde yüz dürüst olmasıdır. Partnerinizden doğru bilgi almaya odaklanın. Bunu neden yaptığını bilmeniz önemli, böylece nasıl ilerleyeceğinize karar verebilirsiniz” dedi. PARTNERİMİ PORNO İZLERKEN YAKALADIM, AMA BENİMLE SEKS YAPMAK İSTEMİYOR! NE YAPMALIYIM? James Gregory böyle bir durumda panik yapılmamasını gerektiğini söyleyerek “Bu, partnerinizin porno yıldızlarını sizden daha çok arzuladığı anlamına gelmez. Birçok insan, farklı nedenlerden dolayı pornoya başvuruyor. Porno izlemek, kişiye seksi istediği zaman başlatma ve bitirme kontrolünü verir. İnsanlar pornoya koşuyor çünkü bu kolay bir yöntem. Ön sevişme, tehdit veya tepki yok” dedi. Psikoseksüel terapist James Gregory “Partnerinizin pornoyu size tercih ettiğini hissediyorsanız, onunla konuşarak hislerinizi anlatabilir ve neden seks yapmak yerine porno izlediğini sorabilirsiniz. Partnerinizi yargılamayın. Onu azarlamaktan kaçının, çünkü bu partnerinizin size açılma olasılığını azaltır” dedi.

Gregory, çiftlerin seksten ne beklediklerini birbirleriyle konuşmanın önemli olduğunu söyleyerek “Bu konuşma haftalarca devam edebilir, sakın korkmayın” dedi. EKONOMİK ENDİŞELER SEKSİ ETKİLİYOR, NE YAPMALIYIM? Psikoseksüel terapist Jo Coker “Endişe ve kaygı cinsel isteği azaltabilir veya kişiye göre yükseltebilir. Endişe taşıyan eşinizin sürekli olumsuz bilgilerle yüklenmemesi için, onu telefonunu kapatmaya teşvik edin. Eşinizle konuşmaya çalışın. Ancak bunu eşiniz çok stresliyken yapmamaya çalışın ve onu konuşmaya zorlamayın” dedi. Coker “Eşinizle konuşmak için, onun kendisini hazır hissettiği anı bekleyin. Konuştuğunda ise eşinizi gerçekten dinleyin. Ona açık sorular sorun ve ardından çözüm üretmesine yardımcı olun” dedi. PARTNERİM BİR İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ, NE YAPMALIYIM? Jo Coker’a göre bu durum, sizi geçmişte aldatan biriyle aynı evde yaşamak zorunda kalmaktan çok daha zor. Coker “Evde ayrı zaman geçirebileceğiniz fiziksel bir alan oluşturmaya çalışın. Çevrimiçi terapiye erişebilirseniz, bu sizin temel kurallar belirlemenize yardımcı olabilir. Eğer çocuklarınız varsa, onları bu konudan uzak tutun ve çocuklarınızı silah olarak kullanmayın. Bu durumla ilgili partnerinizle konuşun. İnsanlar yalnızca iyi ya da yalnızca kötü değillerdir” dedi.