Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Yerel bir bakımevinde çalışan kadın, baktığı yaşlı kadınlardan birinin oğluyla 5 yıldır beraberlikleri olduğunu söyledi. Sık sık buluşmaya başlayan ikilinin ilişkisi kısa sürede ilerledi. Sevgilisine evli olduğunu söylemesinden sonra da ilişkileri devam etti.

Yaklaşık 20 yıldır evli olduklarını dile getiren kadın, kocasının yaklaşık 10 yıldır kronik astım hastası olduğunu söyledi. Hastalıktan sonra ilişkilerinin bozulduğunu ve cinsel hayatlarının sona erdiğini söyledi. Zamanla kocasının hastalığını bahane ederek bencil bir insan olduğunu dile getirdi.

İngiltere’de yaşanan ilginç olayda, evli bir kadın astım hastası kocasını evde bırakarak alışveriş bahanesiyle sevgilisiyle buluşmaya devam etmesini anlattı. Bir internet sitesine takma isimler kullanarak yaşadıklarını anlatan kadın, “olabildiğince karmaşık olan hayatım koronavirüs pandemisi ile birlikte içinden çıkılamaz bir hal aldı” dedi.

"YARATTIĞIM DÜNYADAN VAZGEÇMEK İSTEMİYORUM"

Zaman içerisinde sevgilisi, kadının evine yakın bir daire kiraladı. Son dört yıldır orada vakit geçiren çift, şimdiye kadar kimseye yakalanmadan ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Dört yıldır iki evi birden çekip çevirdiğini söyleyen kadın, sevgilisiyle daha çok vakit geçirmek için kocasına sürekli gece vardiyasında çalıştığını söyledi. Bu süre boyunca yaşadığı ikili hayatın huzursuzluğunu yaşadığını söyleyen kadın, aynı zamanda bırakmak da istemedi.

Koronavirüs yüzünden sevgilisinden ayrı kalacağı için çok üzüldüğünü söyleyen kadın, ancak iki hafta sevgilisinden ayrı kalabildi. Hastalığı yüzünden evde kalmak zorunda kalan kocası, kadını işi yüzünden uyardı ve onun da evde kalması gerektiğini söyledi. İş yerindekilere durumu anlatan kadına da izin verildi. Sadece 2 hafta evde kalabilen kadın, ikinci haftanın sonunda sevgilisiyle görüşmeye devam etti.

"KENDİMİ SUÇLU HİSSETMİYORUM"

Sevgilisi içim “o benim gerçek aşkım” diyen kadın, kocasından da ayrılamayacağını söylüyor. Virüsü kocasına bulaştırma riskini göze alan kadın, yaptıkları için “kendimi suçlu hissetmiyorum” dedi. Sadece sevgilisiyle görüştüğünü söyleyen kadın, alışveriş yaparken çok dikkatli olduğunu ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söyledi. Koronavirüs karantinası sürecinin kendisini çok yıprattığını söyleyen kadın, yaşadıklarını bir internet sitesi üzerinden itiraf etti.



