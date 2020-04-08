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Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşanan olayda, astım hastası kocasına alışverişe gidiyorum diyerek evden çıkan kadın gizli gizli sevgilisiyle görüşüyor. Eve virüs getirme korkusu taşımadığını söyleyen kadın, pişman olmadığını söyledi.

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

İngiltere’de yaşanan ilginç olayda, evli bir kadın astım hastası kocasını evde bırakarak alışveriş bahanesiyle sevgilisiyle buluşmaya devam etmesini anlattı. Bir internet sitesine takma isimler kullanarak yaşadıklarını anlatan kadın, “olabildiğince karmaşık olan hayatım koronavirüs pandemisi ile birlikte içinden çıkılamaz bir hal aldı” dedi.

Özellikle sağlık sorunları olanların evden çıkmaması konusunda sürekli uyarılması nedeniyle 3 haftadır evden çıkmayan kocasıyla birlikte evde kalan kadın, alışverişe çıkıyorum bahanesiyle sevgilisiyle gizli gizli görüştüğünü anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır evli olduklarını dile getiren kadın, kocasının yaklaşık 10 yıldır kronik astım hastası olduğunu söyledi. Hastalıktan sonra ilişkilerinin bozulduğunu ve cinsel hayatlarının sona erdiğini söyledi. Zamanla kocasının hastalığını bahane ederek bencil bir insan olduğunu dile getirdi.

Yerel bir bakımevinde çalışan kadın, baktığı yaşlı kadınlardan birinin oğluyla 5 yıldır beraberlikleri olduğunu söyledi. Sık sık buluşmaya başlayan ikilinin ilişkisi kısa sürede ilerledi. Sevgilisine evli olduğunu söylemesinden sonra da ilişkileri devam etti.

"YARATTIĞIM DÜNYADAN VAZGEÇMEK İSTEMİYORUM"

Zaman içerisinde sevgilisi, kadının evine yakın bir daire kiraladı. Son dört yıldır orada vakit geçiren çift, şimdiye kadar kimseye yakalanmadan ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Dört yıldır iki evi birden çekip çevirdiğini söyleyen kadın, sevgilisiyle daha çok vakit geçirmek için kocasına sürekli gece vardiyasında çalıştığını söyledi. Bu süre boyunca yaşadığı ikili hayatın huzursuzluğunu yaşadığını söyleyen kadın, aynı zamanda bırakmak da istemedi.

Koronavirüs yüzünden sevgilisinden ayrı kalacağı için çok üzüldüğünü söyleyen kadın, ancak iki hafta sevgilisinden ayrı kalabildi. Hastalığı yüzünden evde kalmak zorunda kalan kocası, kadını işi yüzünden uyardı ve onun da evde kalması gerektiğini söyledi. İş yerindekilere durumu anlatan kadına da izin verildi. Sadece 2 hafta evde kalabilen kadın, ikinci haftanın sonunda sevgilisiyle görüşmeye devam etti.

"KENDİMİ SUÇLU HİSSETMİYORUM"

Sevgilisi içim “o benim gerçek aşkım” diyen kadın, kocasından da ayrılamayacağını söylüyor. Virüsü kocasına bulaştırma riskini göze alan kadın, yaptıkları için “kendimi suçlu hissetmiyorum” dedi. Sadece sevgilisiyle görüştüğünü söyleyen kadın, alışveriş yaparken çok dikkatli olduğunu ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söyledi. Koronavirüs karantinası sürecinin kendisini çok yıprattığını söyleyen kadın, yaşadıklarını bir internet sitesi üzerinden itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
aldatma koronavirüs karantinası

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zilliyetsiz kadın
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