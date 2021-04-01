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Karantinada olması gerekirken iş başında yakalandı

01.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te karantinada kalması gerekirken fabrikada işbaşı yapan kadın, çalışanların ihbarı üzerine yakalandı. Ekipleri harekete geçiren kadın, yakalandıktan sonra karantina altına alınarak evine götürüldü ve hakkında idari işlem yapıldı.

Safranbolu ilçesinde karantinada kalması gereken kadın çalıştığı fabrikada işbaşı yapınca ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Nevin Ö. isimli kadın, pozitif vaka ile temaslı olduğu için hastaneye başvurarak korona virüs testi yaptırdı.

ÇALIŞANLARIN İHBARI ELE VERDİ

Hastaneden ayrıldıktan sonra karantinada kalması gereken Nevin Ö., daha sonra ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde çalıştığı fabrikaya giderek iş başı yaptı. Durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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AMBULANSLA EVE ULAŞTIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın evine götürülerek karantina altına alınırken, karantina ihlalinden hakkında idari işlem yapıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Karabük
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