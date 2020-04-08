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Karantinada olsanız bile cildinizde lekelenme ve sivilce olabilir! Bakın neden?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle birçok kişi eve kapandı. Bu süreçte cildimizin biraz nefes alacağını ve sivilcelerimizden kurtulacağımızı düşündük. Ancak düşündüğümüz gibi olmadı. Peki neden yüzümüzde hala sivilceler var? İşte yanıtı...

Karantinada olsanız bile cildinizde lekelenme ve sivilce olabilir! Bakın neden?

Haftalarca makyaj yapmadınız, düzenli uyku için fırsatınız var, daha az hava kirliğine maruz kaldınız. Cildinizin daha parlak ve pürüzsüz olacağını hayal etmiş olabilirsiniz. Ancak böyle olmadığıysa ters giden ne olabilir?

Karantina sırasında cildinizin yağlandığını, kuruduğunu veya donuklaştığını düşünüyorsanız bakın uzmanlar güzellik rutinleri hakkında neler söylüyorlar? Uzmanlar bunun nedenini strese ve yanlış beslenmeye bağlıyor.

Estetik uzmanı Dr. Nina Bal, yanlış beslenme sisteminin en önemli suçlardan biri olduğunu insanların can sıkıntısından atıştırmalıklara yöneldiğini, tabletlerin, bilgisayarların ve telefon ekranlarının cildimize geri yansıyan zararlı radyasyonlar yarattığını söylüyor.

Cilt bakım uzmanı Vivienne Taslmat da, stresli olmanın cilt problemine neden olduğunu söyleyerek, 'kötü cilde genellikle stres neden olur, vücudunuz stres altında kortizol oluşturur (özellikle üzerinde kontrol sahibi olmadığınız stres). Bu da yağlı bir cilde ve sivilcelere neden olur' diyor.

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Pek çok insanın fark etmediği şey, bağırsak ve cildin birbirine bağlı olduğudur, aşırı yemek yerseniz veya stres yaparsanız bu genellikle egzama ve rosacea (gül hastalığı) neden olur. Vivienne'nin vurguladığı bir diğer önemli konu da yetersiz sıvı alımı. Evdeyken su içmeyi ihmal etmek de kuru ve donuk bir cilde neden olabiliyor. Bu yüzden çay kahve yerine daha çok su içmelisiniz. Karantinadayken cildinize iyi bakmanın bir yolu da şeker ve çikolata yemek yerine meyve ve sebze yönünden zengin beslenmek. Bunlar cildinizi birçok vitaminle besleyecek. Estetik uzmanı Dr. Nina, çalışırken sık sık mola vermenin, bilsayardan yansıyan ışınlardan uzak durmada önemli olduğunu da vurguluyor.


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