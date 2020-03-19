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Karantinadaki İspanya’da koronavirüsten korunmak için T-Rex kostümüyle dışarı çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da karantina başladı. Herkes virüsten kaçıp evlerine sığınırken, polis kamerasına boş sokaklarda koşturan Tyrannosaurus Rex kostümlü biri yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) epidemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, boş sokaklarda Jurassic Park serisinin favori dinozoru T-Rex kostümlü bir adamın polisten kaçışı konuşuluyor.

Olay, İspanya’daki Madrid'in Carabanchel bölgesindeki Vistalegre semtinde yaşandı. Yerel polis kamerasına yansıyan görüntülerin yayılması ise, sokak kameralarının çektiği anları sosyal medya hesabından paylaşan bir polis sayesinde oldu. Pencerelerinden dışarı bakan karantina altındakileri çok şaşırtan bu görüntü, bir anda İspanya’nın en çok konuşulan gündemleri arasına girdi. Videoyu 'Tyrannosaurus Rex’ler karantinada kapsam dışı' diye şaka yapan polis memuru, paylaşımının sonuna #stayathome (#evdekal) etiketini İspanyolca olarak ekledi.

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İspanya genelinde insanların yiyecek veya ilaç satın almadıkları, hastanelere gitmedikleri, yaşlılara veya gençlere yardım etmek için olmadığı sürece evlerini terk etmeleri yasak. Polis tarafından fark edildikten sonra durdurulan T-Rex kostümlü kişiye herhangi bir ceza verilmedi ama eve dönmesi emredildi.

Geçtiğimiz günlerde de Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da bir vatandaş, virüsten korunmak için T-Rex kostümüyle çöp atmaya çıkmıştı.

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T-Rex kostümü T-Rex kostümülü adam

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