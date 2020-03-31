Karantinayı avantaja çevirin! En pratik ev egzersizleri

Tüm günü evde hareketsiz bir şekilde geçirmek beden ve ruh sağlığını olumsuz etkiler. Gün içerisinde sadece 15-20 dakika ayırarak evde basit egzersizler yapabilirsiniz. Basit hareketleri alışkanlık haline getirmek zinde hissettirirken günlük motivasyonunuzu artırır. Egzersizlere başlamadan önce mutlaka kahvaltı yapmanızı öneririz. İşte sadece 15 dakikanızı ayırarak evde yapabileceğiniz basit egzersizler! Sağlıklı şekilde kilo vererek hayalinizdeki vücuda sahip olmanız bu hareketlerle çok kolay!

5 ADIMDA SAĞLIKLI VÜCUT

1. PLANK

Dirseklerinizi doksan derecelik bir açıyla yere dayayarak başınızı omurganızla aynı hizada tutmaya özen göstermelisiniz. 3 set içinde 15 defa dirseklerinizden güç alarak eğilip kalkmaya çalışın. Plank hareketi omuz, gövde, kol ve sırt bölgesini aynı anda çalıştırarak bu bölgedeki kasları güçlendirmenize yardımcı olur. Başlarda zorlandığınızı hissetseniz de zamanla vazgeçemeyeceğiniz hareketlerden biri olacak.

2. DUVARDA ŞINAV

Şınav çekmek kasları güçlendiren çok önemli egzersizlerden biridir. Ancak önemli olduğu kadar da zor bir harekettir. Çoğu insan arka arkaya 4-5 şınav çektikten sonra enerjisini kaybeder ve devamını getiremez. Eğer egzersiz yapmaya daha yeni başladıysanız duvarda şınav hareketini yaparak çok yorulmadan kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Kollarınızı omuz hizasından biraz daha açık tutarak kalça ve karın bölgenizi sıkın. Yerde şınav çeker gibi duvara yakınlaşıp uzaklaşın. Duvara olan yakınlığınız, hareketi daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Duvar şınavı kol, karın ve sırt kaslarını güçlendirir. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman diğer şınav tekniklerine geçebilirsiniz!