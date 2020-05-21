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  4. Karantinayı ihlal eden belediye başkanı tabuta girip ölü taklidi yaptı

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı tabuta girip ölü taklidi yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Peru’da içki içmek için karantina kurallarını ihlal ederken suçüstü yakalanan bir belediye başkanı, gözaltına alınmamak için bir tabutun içine girerek ölü taklidi yaptı.

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı tabuta girip ölü taklidi yaptı

Peru'nun güneyindeki Castrovirreyna eyaletindeki Tantara adlı ilçenin Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, pazartesi günü karantina kurallarını ve sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayarak arkadaşlarıyla içki içmeye gitti.

Polisin durumu fark etmesi üzerine içki aleminin karakolda bitmesinden endişe eden grup, sarhoşluğun da etkisiyle, koronavirüs hastaları için yapılan tabutlara saklanıp ölü taklidi yapmaya karar verdi.

Numaralarının işe yaradığından emin olan Torres ve arkadaşları maskeli bir şekilde tabutun içinde kımıldamadan yatarken, polis de grubu gözaltına almadan önce bol bol fotoğraflarını çekti.

Polis, yakalandığında Torres’in bir hayli sarhoş olduğunu söyledi.

Torres, daha önce de salgını ciddiye almadığı ve ilçede güvenlik önlemlerini uygulamadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilmişti. Peru’da yaklaşık bir ay önce karantina ilan edildi. Ancak Tantara halkı, Torres’in bu ilandan sonra sadece sekiz gün ilçede kaldığını belirtti.

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