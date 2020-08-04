Kararan çatal ve kaşıklar için çare bulundu! Sirke, karbonat, limon kabuğu...

Sofraların şıklığının en önemli unsurlarından biri de çatal, kaşık, bıçak takımınızın parlaklığı. Kimse şık bir sofrada misafirlerine lekeli ve mat çatal kaşıklar sunmak istemez. Sık kullanılan, dolayısıyla sık yıkanan bu mutfak ürünlerinizi parlatıp eski görünümüne kavuşturmanız mümkün.

DETERJANLA KAYNATMA

Eski bir tencerenizin içerisine su ve çamaşır deterjanı ekleyin. Çizilmiş ve matlaşmış çatal, kaşık ve bıçaklarınızı ekleyerek bir süre kaynatın. Ardından bol suyla durulayarak temiz bir bezle kurulayarak parlatın.

SİRKE VE SU

Bir kabın içerisine su ve sirke ekleyin. Parlatmak istediğiniz çatal, kaşık ve bıçaklarınızı bu suyun içerisinde birkaç saat boyunca bekletin. Ardından durulayın ve lekeleri önlemek ve parlatmak için bir bezle kurulayın. Sirke kokusundan rahatsız olacaksanız bulaşık deterjanla yıkayıp ardından kurulayabilirsiniz.

KARBONAT ve SİRKE

Karbonat ve sirkenin temizlikte etkin şekilde kullanıldığını duymuş veya bunları bizzat da uyguluyor olabilirsiniz. Karbonatın üzerine damlattığınız birkaç damla sirkeyle oluşturduğunuz karışımı lekeli olan çatal, kaşık ve bıçaklarınıza sürdükten sonra ovalayın. Ardından bol su ile durulayın ve temiz bir bezle kurulayın. Lekelerin kaybolduğunu ve çatal ile kaşıklarınızın parladığını göreceksiniz.