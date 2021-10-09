Karardı diye bir kenara atmayın! İşte kararan çaydanlıkları ve tencereleri hayata döndürme yolları

İster yeni olsun ister uzun zamandır kullanıyor olun, her tencere ve çaydanlık zamanla kararabiliyor. Bazen ocakta unutuluyor, bazen de uzun süreli kullanıma bağlı olarak kararmaya başlıyor. Pek çok şeyin olduğu gibi kararan ürünleri hayata döndürmenin de bir yolu var elbette! Hadi gelin, kararan tencere ve çaydanlıklar için ne yapabilirsiniz, birlikte göz atalım.

KARARAN ÇAYDANLIK İÇİN SİRKE, TUZ VE KARBONAT

Yanan çaydanlığın içini temizlemek için sirke, tuz ve karbonattan yararlanabilirsiniz.

Birer çay kaşığı tuz ve karbonatı çaydanlığa koyun.

Üzerine yarım litre kadar su ve yarım bardak sirke ekleyin.

Karışımı kaynatın.

Kaynadıktan sonra ılımasını bekleyin ve çaydanlığı çizmeyecek bir sünger ile içini iyice temizleyin.

Çaydanlığın dış yüzeyini parlatmak için:

Bir bardak sirkeye bir çay kaşığı tuz ilave edin.

Tuzun sirke içinde iyice erimesini bekleyin.

Karışımı yumuşak bir sünger ile çaydanlığa uygulayın ve çaydanlığı iyice ovun.

YANMIŞ TENCERELER İÇİN İKİ PRATİK YÖNTEM

Tencereler için uygulayabileceğiniz iki ayrı yöntem bulunuyor. İlk olarak:

Tencerenin içine yanık kısmını kaplayacak kadar toz deterjan koyun.

Üzerine yine yanıkları geçecek kadar su ilave edin.

Karışımı kaynattıktan sonra yaklaşık iki saat bekleyin ve ardından sünger ile temizleyin.

Eğer yeteri kadar temiz olmazsa işlemi tekrarlayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise:

İki su bardağı sirkeyi ve iki tatlı kaşığı karbonatı tencereye ekleyin.

Bir saat kadar bekletin ve ardından karışıma iki su bardağı su ilave ederek kaynatın.

Kaynamanın ardından 24 saat beklemelisiniz.

Ertesi gün bulaşık süngeri ya da teliyle tencereyi kolayca temizleyebilirsiniz.

Tencerenin kararan tabanı için ise: