Kararmış ocak gözlerini temizlemek meğer çok kolaymış! Kola, karbonat, maya..

Ocak gözlerini temizlemek her zaman zor olur. Bulaşık makinesinde yıkarsınız. Elde yıkarsınız. Fakat ocak gözlerinin hiçbir zaman eski parlaklığını elde edemezsiniz. Oysa evde bulunan malzemeler ile ocak gözlerini parlatmanız mümkün! Kararmış ocak gözlerini temizlemek artık bir işkence değil! Ocak gözlerinin yeni alınmış gibi olmasını sağlayacak yöntemleri bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz.

KARARMIŞ OCAK GÖZLERİNİ PARLATMAK MÜMKÜN

Gördükçe canınızı sıkan ocak gözlerini evinizde bulunan basit malzemelerle temizlemeniz mümkün. Aslında her gün temizlik yaparken ya da yemekte kullandığınız malzemeler kurtarıcınız olabilir. Ocak gözlerindeki kararlarmalardan kurtulmanın birçok yöntemi var. Biz sizinle iki farklı yöntemi paylaşacağız.

KİREÇ SÖKÜCÜ: SİRKE VE KARBONAT