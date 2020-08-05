Kararmış ocak gözlerini temizlemek meğer çok kolaymış! Kola, karbonat, maya..

Ocak gözlerini temizlemek her zaman zor olur. Bulaşık makinesinde yıkarsınız. Elde yıkarsınız. Fakat ocak gözlerinin hiçbir zaman eski parlaklığını elde edemezsiniz. Oysa evde bulunan malzemeler ile ocak gözlerini parlatmanız mümkün! Kararmış ocak gözlerini temizlemek artık bir işkence değil! Ocak gözlerinin yeni alınmış gibi olmasını sağlayacak yöntemleri bu yazımızda sizinle paylaşıyoruz.
KARARMIŞ OCAK GÖZLERİNİ PARLATMAK MÜMKÜN
Gördükçe canınızı sıkan ocak gözlerini evinizde bulunan basit malzemelerle temizlemeniz mümkün. Aslında her gün temizlik yaparken ya da yemekte kullandığınız malzemeler kurtarıcınız olabilir. Ocak gözlerindeki kararlarmalardan kurtulmanın birçok yöntemi var. Biz sizinle iki farklı yöntemi paylaşacağız.
KİREÇ SÖKÜCÜ: SİRKE VE KARBONAT
Ocağınızdan ocak gözlerini sökmekle işe başlamalısınız. Ocak gözlerinin sığacağı bir tekne ayarlamalısınız. Ocak gözlerini tekneye koyarak üzerine çıkacak kadar su eklemelisiniz.
Ardından suyun içerisine her gün bulaşıkları yıkadığınız deterjandan ekleyin.
Deterjanın ardından suya karbonat ekleyin. Karbonat, evin pek çok yerinde doğal bir temizlik ürünü olarak kullanılır. Hem yağların hem de biriken kirecin daha çabuk çözünmesine olanak sağlar. Bunun yanında karbonat ocak gözlerinizin parlamasına da yardım eder.
Beyaz sirke, ocak gözlerinizin dezenfekte olmasını ve kokunun giderilmesini sağlar. Karbonata yardımcı olarak kireçlerin çözünmesine de yardımcı olur. Beyaz sirkeyi de bu sebeple eklemelisiniz.
Son olarak suyun içerisine limon tuzu eklemelisiniz. Limon tuzu, kireç sökücü işlevi görür.
KOLANIN ETKİLERİNE ŞAŞIRACAKSINIZ
İçecek olarak tükettiğiniz kola da ocak gözlerindeki kararmalardan sizi kurtarabilir. İçerisinde bulunan asit sayesinde ocak gözlerinde biriken kirlerin yumuşamasına yardım eder.
Ocak gözlerini bir tekneye alarak üzerine kola dökün. Kola asitli bir içecek olduğundan kireç, yağ birikintisi gibi kalıntıların çözülmesini sağlar. Ocak gözlerini yarım saat boyunca kola içerisinde tutun.
Ayrı bir teknenin içerisine kuru maya, diş macunu ve beyaz sirke koyun. Diş macunu ocak gözlerinin beyazlamasına yardımcı olur. Beyaz sirke, asit özelliği göstererek pek çok kimyasal içerikli deterjanın işlevini görür.
Ocak gözlerini kolanın içerisinden çıkarın. Beyaz sirke ile oluşturulan karışımda bulaşık telinizi ıslatın. Bu tel ile ocak gözlerinizin her yerini iyice ovalayın.
KAYNAKLAR;
https://www.youtube.com/watch?v=F3OhgHVx6qM
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