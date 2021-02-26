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Karataş’taki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

26.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Karataş ilçesinde hazine arazilerini rüşvet karşılığı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Milli Emlak Müdürlüğü çalışanı 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı satıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda Milli Emlak Müdürlüğü memurları Y.Ç.

Adana’nın Karataş ilçesinde hazine arazilerini rüşvet karşılığı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Milli Emlak Müdürlüğü çalışanı 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı satıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda Milli Emlak Müdürlüğü memurları Y.Ç. ve M.T. ile H.T., A.K, H.K., S.Ç., A.K, H.K. ve S.Ç. gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol ile geçtiğimiz günlerde serbest kalmıştı. Karataş Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınan Emlak Müdürlüğü memurları Y.Ç. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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