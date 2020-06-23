Prof. Dr. Canan Karatay'ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler neticesinde ortaya çıkardığı ve temeli yaşam boyu sağlıklı beslenme ilkesine bağlı Karatay diyeti, aynı zamanda aç kalmadan zayıflamayı da sağlar. Uzun süre tok tutan bu beslenme programı kilolarla mücadele etme konusunda etkin yöntemlerden biridir. Diyet sıvı alımıyla birlikte sağlıklı yağların tüketimini önerir. Öğünleri sınırlandırır ve öğün aralarındaki süreyi açar.
Canan Karatay diyetinde besinler iki grupta toplanmıştır. Bazı besinler tamamen yemek listesi dışında tutulur. Bu diyetin temeli sağlıklı beslenip, insilün direncini kırarak yağlanma oranını kontrol altına almaktır. Karatay diyeti yapanlar bir anda kilo vermezler. Diyet, hızlı kilo vermeyi de engeller. Böylece vücudun genel sağlığı da korunmuş olur. Amaç düzenli olarak kilo verip bu kiloyu sabitlemektir. Diyet yemek kısıtlamalarından çok, vücut için faydalı besinlerin tüketilmesi esasına dayanır.
Karatay diyet listesi ile kaç kilo verilir sorusunu diyetin mimarı Prof. Dr. Canan Karatay, bu beslenme düzeninin öncelikli vaadinin aşırı kilo vermek olmadığını, diyeti uygulayanların hedefinin sağlıklı bir yaşam standartı elde etmek olması gerektiğini söylüyor.
- Yemekler düşük ısıda pişirilir ve geleneksel yöntemlerin aksine unlu terbiye yapılmaz.
- Bir başka geleneksel yöntem olarak soğan ve biber gibi yardımcı malzemeler önceden kavrulmaz, bütün malzemeler çiğden pişirilir.
- Yemeklerin hazırlanması sırasında poşet, alüminyum kap, teflon kullanılmaz. Mümkünse çelik ve cam kullanılır.
- Mısırözü, ayçiçeği, soya veya kanola yağı yerine zeytinyağı kullanılır.
- Izgara yaparken yiyeceklerin duman, alev ve yüksek ısıya maruz kalması engellenir.
- Balık pişirirken buğulama ve ızgara tercih edilir. Yağda ve unlu kızartma yöntemi kullanılmaz.
- Çorbalar blenderdan geçirilmez, sebzelerin lifleri parçalandığı için taneli veya bütün olarak hazırlanır.
- Farklı pişme zamanlarına sahip gıdaların pişirilmesi sırasında basınçlı pişirme yöntemi tercih edilir.
- Yemekler az miktarlarda pişirilir. Fazla pişirip, sürekli ısıya maruz bırakmak tehlikelidir.
Yiyebilecekleriniz
Karatay diyet listesi temelinde glisemik indeksi düşük gıdaları barındırır. Bu diyette zeytinyağı ve tereyağı gibi sağlıklı yağlar serbesttir. Et, balık, sebze ve bakliyat temel besin kaynaklarıdır. Kuru erik, kuru kayısı, badem, fıstık, fındık, ceviz tüketiminde bir sakınca yoktur. Yumurta ve tavuk seçiminde doğal olanlara yönelmek gerekir, doğal ortamında yetişmiş tavuklar ve yumurtaları tüketilir. Sirke oranı yüksek, tuz oranı düşük turşular tüketilebilir. Limonlu su, soda, şekersiz çay öğün aralarında içilebilir. Bu diyette sofradan doyulmadan kalkılmaz. Öğünler arası en az 4-5 saat olarak ayarlanır. Besinlerin tamamı mevsiminde yetişen ürünler olmalıdır. Örneğin yaz mevsimi dışında domates ve salatalık sofralara giremez.
Yememeniz Gerekenler
Bu diyetin yenilmemesi gereken listesini ise glisemik indeksi yüksek gıdalar oluşturur. Tahıl unları, ekmek ve bunlardan yapılmış ürünler kesinlikle yasaktır. Diyabetik ürünler dahil şeker ve şeker içeren gıdalar listede yer almaz. Pirinç, makarna, pişmiş havuç, şeker oranı yüksek olan muz, karpuz, kavun, incir, üzüm gibi meyveler de yasaktır. Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri bu diyette yer almaz. Doğal olmayan tavuk ve yumurta tüketilmesi yasaktır. Asitli gıdalar, hazır meyve suları, alkollü içecekler, hazır granül kahveler bu diyetin genel amacına aykırı olduğu için tüketilmez. Ayçiçek yağı, mısırözü yağı, margarin kesinlikle kullanılmaz. İşlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdalar tüketilmez.
Karatay Diyetinin Faydaları
- Bu diyette karbonhidrat alımı minimum seviyededir. Düşük karbonhidrat alımı dejeneratif hastalıkların oluşmasını engeller. Bu hastalıklar arasında en önemlisi diyabet ve kalp rahatsızlıklarıdır.
- Yaşamsal sıkıntılara yol açan obezite ve aşırı şişmanlık sorunu beraberinde başka riskleri de getirir. Bunlar arasında en önemlileri Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp krizi, felç, inme risklerinin artmasıdır. Aşırı kilo ve sağlıksız beslenme, çocukluk çağında erken ergenlik sorununu da getirir. Karatay diyet listesine bağlı kalarak artırılan yaşam standartı bu gibi sorunların önüne geçer.
- Bazı kanser türlerinin ise kilo ile doğrudan bağlantısı olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Ayrıca diyet listesinde yer almayan hazır gıdalar da kanser oluşumunu tetikler. Buradan yola çıkılarak Karatay diyetinin koruyucu etkisi olduğu söylenebilir.
Karatay Diyetinin Zararları
- Sürekli karbonhidrat alımına alışmış bir bünyenin birdenbire karbonhidrat yönünden kısıtlanması bir alışma sürecini gerektirir. Bu alışma sürecinde vücut baş ağrısı, mide bulantısı gibi refleksler gösterebilir.
- Bazı uzmanlar karbonhidrat alımının azaltılması ve protein alımının yükseltilmesinin osteoporoz riskini artırdığını söylüyor. Nedenini ise yüksek protein tüketiminin kemiklerde kalsiyum boşalmasına neden olması şeklinde açıklıyorlar.
- Aşırı protein tüketmenin karaciğer yağlanmasını artıracağına dair inanışlar da vardır.
Örnek Karatay Diyeti Listesi
1. Gün
-
Sabah: İki adet yumurta (haşlanmış ya da peynirli omlet şeklinde), 8-10 adet tuzsuz yeşil ya da siyah zeytin, bir avuç içi kadar beyaz peynir, 4-5 adet gün kurusu kayısı, şekersiz bitki çayı, ceviz
-
Öğle: Bir avuç içi kadar söğüş, bol salata, bir su bardağı tuzsuz ayran
-
Ara öğün: Yarım su bardağı kadar ceviz, şekersiz çay
-
Akşam: Balık ve yeşil salata
2. Gün
-
Sabah: 2 yumurta, 10 tane tuzsuz siyah veya yeşil zeytin, beyaz peynir, yeşil biber, domates, şekersiz süt, 1 avuç fındık
-
Öğle: Zeytinyağlı sebze yemeği, yeşil salata, 1 kase yoğurt
-
Ara öğün: Bir avuç ceviz veya şekersiz türk kahvesi
-
Akşam: Izgara et, salata (zeytinyağı ve kaya tuzu kullanılacak)
3. Gün
-
Sabah: 2 yumurta ile tereyağında pişirilmiş omlet, kırmızı biber, yeşillik, beyaz peynir, 10 tane tuzsuz zeytin, bitki çayı, ceviz
-
Öğle: Dana bonfile, bir tabak zeytinyağlı yemek, bir kase yoğurt
-
Ara öğün: Tuzsuz yer fıstığı veya badem
-
Akşam: Izgara balık ve haşlanmış sebze, roka salatası
4. Gün
-
Sabah: Pastırmalı yumurta, şekersiz çay, 8-10 adet tuzsuz zeytin, beyaz peynir, maydanoz, antep fıstığı
-
Öğle: 1 porsiyon ızgara bonfile, taze biber, domates ya da kuru soğan, yoğurt, semizotu ve bol su
-
Ara öğün: 1 avuç ceviz
-
Akşam: Balık ızgara, salata, iki kibrit kutusu kadar tahin helvası
5. Gün
-
Sabah: Peynirli omlet, 1 avuç içi beyaz peynir, 8-10 adet zeytin, kırmızı biber, domates, salatalık, şekersiz çay, ceviz içi
-
Öğle: 1 tabak kuru fasulye, 1 avuç içi bonfile veya biftek, 1 adet kuru soğan, çoban salatası
-
Ara öğün: 1 avuç tuzsuz yer fıstığı, şekersiz çay
-
Akşam: Balık ızgara, yeşil soğan, bol roka ve domates, közlenmiş kırmızı biber
6. Gün
-
Sabah: 2 yumurta ile pişirilmiş peynirli omlet, 8-10 adet tuzu alınmış zeytin, 1 avuç içi kadar beyaz peynir, 2 tane biber, salatalık, maydanoz ve kırmızı biber, bitki çayı, 1 çay bardağı Antep fıstığı
-
Öğle: 1 porsiyon pilavsız sade şiş kebap, taze yeşil biber, domates, turp, 1 kase yoğurt ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu, bol su ya da ayran
-
Ara öğün: 1 elma ve 1 avuç tuzsuz yer fıstığı, limonlu su veya şekersiz çay
-
Akşam: 3-4 kalem kuzu pirzola, zeytinyağlı enginar ya da yoğurtlu semizotu salatası
7. Gün
-
Sabah: Suda haşlanmış 2 yumurta, 8-10 adet tuzsuz zeytin, 1 avuç içi beyaz peynir, 2-3 adet çarliston biber, 5-6 adet minik domates, şekersiz çay ya da süt, 1 çay bardağı fındık
-
Öğle: Bir tabak zeytinyağlı barbunya, lahana veya karnabahar salatası, 1 su bardağı ayran
-
Ara öğün: 1 adet mevsim meyvesi, 1 kase yoğurt, sade Türk kahvesi
-
Akşam: Izgara veya buğulama balık, salata, bir parça tahin helvası
Okuyucu Yorumları 0 yorum