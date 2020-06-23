Prof. Dr. Canan Karatay'ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler neticesinde ortaya çıkardığı ve temeli yaşam boyu sağlıklı beslenme ilkesine bağlı Karatay diyeti, aynı zamanda aç kalmadan zayıflamayı da sağlar. Uzun süre tok tutan bu beslenme programı kilolarla mücadele etme konusunda etkin yöntemlerden biridir. Diyet sıvı alımıyla birlikte sağlıklı yağların tüketimini önerir. Öğünleri sınırlandırır ve öğün aralarındaki süreyi açar.

Canan Karatay diyetinde besinler iki grupta toplanmıştır. Bazı besinler tamamen yemek listesi dışında tutulur. Bu diyetin temeli sağlıklı beslenip, insilün direncini kırarak yağlanma oranını kontrol altına almaktır. Karatay diyeti yapanlar bir anda kilo vermezler. Diyet, hızlı kilo vermeyi de engeller. Böylece vücudun genel sağlığı da korunmuş olur. Amaç düzenli olarak kilo verip bu kiloyu sabitlemektir. Diyet yemek kısıtlamalarından çok, vücut için faydalı besinlerin tüketilmesi esasına dayanır.

Karatay diyet listesi ile kaç kilo verilir sorusunu diyetin mimarı Prof. Dr. Canan Karatay, bu beslenme düzeninin öncelikli vaadinin aşırı kilo vermek olmadığını, diyeti uygulayanların hedefinin sağlıklı bir yaşam standartı elde etmek olması gerektiğini söylüyor.