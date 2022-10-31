“Karatay Okuyor” projesinin başarılı öğrencileri İstanbul’u gezdi

Sınavda başarı gösteren lise 9’ncu sınıf 250 öğrenci, uzman rehberler eşliğinde İstanbul’a götürülerek İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi. Düzenlenen geziyle öğrenciler; Boğaz turuyla İstanbul’un eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulurken; şehrin önemli uğrak noktaları arasında bulunan Pier Loti, Eyüp Sultan, Sea Life, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Eminönü ve Panorama 1453 gibi daha birçok yerini de gezdi.

Daha önce gelmedikleri İstanbul’u çok güzel bir şekilde gezme fırsatı bulduklarını dile getiren öğrenciler; İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından tanıdıkları için mutlu olduklarını aktardılar. Geziden çok güzel anılarla döndüklerini belirten öğrenciler, her zaman yanlarında olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya da teşekkür etti.

“GENÇLERİMİZ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesinin gençleri her zaman ilk planda tuttuğuna vurgu yaptı. “Karatay Okuyor” projesi ile amaçlarının gençleri daha fazla kitapla buluşturmak olduğunun söyleyen Başkan Kılca; projeyi İstanbul gezisi ile taçlandırdıklarını belirtti.

Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitim çağındaki tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Onların eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu çerçevesinde gençlerimizin kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturmak ve daha fazla okumalarını sağlamak amacıyla ‘Karatay Okuyor’ adlı projeyi hayata geçirmiş ve proje çerçevesinde başarılı olan öğrencilerimizi İstanbul gezisi ile ödüllendireceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü yerine getirdik.

Gençlerimiz gruplar halinde İstanbul’un tarihi ve kültürel birçok yerini gezme fırsatı buldu. Belediye olarak eğitim ve öğretimi her zaman ilk planda tutuyoruz, gençlerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle projemize destek veren Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Karatay Kent Konseyimize teşekkür ediyorum” dedi.

