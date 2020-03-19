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Karayılan'ın korumasından çarpıcı açıklama: Beni 'Kandil belediye başkan yardımcısı' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme

Van'da yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ifadesinde Karayılan'ın kendisini 'Kandil Belediye Başkanı Yardımcısı' olarak görevlendirdiğini söyledi.

Karayılan'ın korumasından çarpıcı açıklama: Beni 'Kandil belediye başkan yardımcısı' yaptı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel hizmetlerini yapan 'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin
Toprak, 9 Mart'ta İran'dan kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışırken Van'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in iş birliğiyle yapılan başarılı operasyonda terörist Şahabettin Toprak, kendisi gibi terör örgütü üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod aldı Meryem Dündar ile birlikte yakalandı. Terörist Toprak, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"BENİ 'KANDİL BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI' YAPTI"

DHA'nın edindiği bilgilere göre, 1999 yılında Mardin'den terör örgütü PKK'ya katılan terörist Şahabettin Toprak, 3 ay Gabar'da kaldığı, terörist elebaşı Murat Karayılan'la 2003 yılında Kandil'de bir örgüt hastanesinde tedavi görürken tanıştı. Karayılan, tedavisinden sonra örgüt üyesi Toprak'ı yanına aldı. Koruması ve günlük işlerinde hizmetli olarak çalıştırdı. 2006 yılında terör eğitimi alan teröristin, Karayılan'ın talimatıyla 'Kandil Belediye Başkan Yardımcısı' olduğu belirtildi. Terörist Toprak ifadesinde, Karayılan'ın kendisine sözde Kandil Belediye binasının yapım görevini verdiğini, 2009 yılında da bina yapımı bitince yollardan sorumlu belediye başkan yardımcısı görevine getirildiğini söylediği öğrenildi.

Terörist Toprak'ın örgüte katılmadan önce kepçe operatörlüğü yaptığı için Kandil bölgesinde bulunan köy yollarının, evlerinin, teröristlerin kullandığı malzeme, erzak, silah depoları ve barınakların yapımı faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi. Terörist Toprak'ın Kandil'deki sığınak, silah ve malzeme depolarının yerini bildiği de ifade edildi.

Terörist Şahabettin Toprak'ın okuma yazması olmadığı halde, kepçe operatörlüğü yapmış olması nedeniyle örgüt içinde "mühendis" adıyla anıldığını belirtildi. Terörist Toprak'ın, sorumluluğu altında belediye personeli ve araçlarının da olduğu, bunları yönlendirdiği de soruşturma dosyasında yer aldı.

'GELECEKLE İLGİLİ VAATTE BULUNAMIYORLAR'

Toprak ifadesinde, örgütün tükenme noktasına geldiğini, Kandil'de bazı gazetecilerin de katıldığı birçok toplantı yapıldığını ancak, tükenişe engel olunamadığını anlattığı öğrenildi.

Irak ve Suriye'de birçok teröristin intihar ettiğini veya örgüt tarafından infaz edildiğini gördüğünü söyleyen terörist Toprak, örgütten kaçanların güvenlik güçlerine sığınmaya başladığını anlattı. Tepedeki teröristlere yakın olduğu için her şeyi gördüğünü söyleyen PKK'lı terörist Şahabettin Toprak'ın elebaşlarının bile gelecek ile ilgili vaatte bulunamadığını anlattığı belirtildi.

TERÖRİST SEVGİLİSİYLE EVLENMEK İÇİN ÖRGÜTTEN KAÇTI

Terörist Toprak'ın, örgütün sağlık işlerinde bitkisel ilaç yapımında çalıştırdığı 'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar ile evlenme kararı aldıktan sonra, 6 Mart 2017'de birlikte örgütten kaçarak Erbil'e gittikleri belirtildi. Erbil'e gittikten sonra evlenen teröristlerin burada sivil hayata karıştıkları öğrenildi. Karısı olan terör örgütü üyesi Meryem Dündar'ın düşük yapması sonrası hastanede virüs kapması nedeniyle tedavisi için Avrupa'ya gitme planı yapan terörist Toprak, mültecilere kapıların açılmasından faydalanmayı planladı. Ancak teröristlerin irtibat kurduğu Irak'taki kaçakçılar daha sonra İran üzerinden Türkiye'ye kaçak geçmeleri şeklinde planı değiştirdi. Bu noktada İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in istihbari çalışmaları ve başarılı operasyonuyla teröristler Şahabettin Toprak ve Meryem Dündar'ın İran'dan Van'ın Saray ilçesine geçmeye çalıştıkları sırada yakalandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Murat Karayılan PKK şahabettin toprak

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