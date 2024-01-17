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  4. Karayolları açıkladı! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünel tüpü 60 metre uzatılacak

Karayolları açıkladı! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünel tüpü 60 metre uzatılacak

17.01.2024 21:18 | Son Güncelleme:
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Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını, ayrıca Bolu Dağı Tüneli çıkışında sıklıkla meydana gelen heyelan alanıyla ilgili Avusturya'dan uzman ekibin geleceğini açıkladı.

Karayolları açıkladı! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünel tüpü 60 metre uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti 25 Eylül'de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından heyelan riski nedeniyle 90 metre uzatıldı. Bolu Valiliğince düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’nda heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti tünel tüpünün yaz aylarında 60 metre uzatılacağını açıklandı.

"TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA ÇALIŞMA YAPILACAK"

İl Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, yaz aylarında İstanbul istikametinde çalışma yapılacağını ifade ederek, "İstanbul istikametini 60 metre civarında uzatacağız. Bu sene planlanıyor. Bayramları düşünüyoruz. Mevsimi düşünüyoruz, trafiğin az olduğu dönemleri düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nın da haziran ayında olduğunu düşünürsek okulların da tatil olduğunu. Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak" dedi.

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"AVUSTURYA'DAN ÖZEL EKİP GELECEK"

Avusturya’dan özel ekip geleceğini ifade eden Müdür Fidan, “Avusturya'dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya'dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak'ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak” diye konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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bolu dağı tünel tüp
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