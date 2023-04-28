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  4. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI 2023: İŞKUR ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI 2023: İŞKUR ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

28.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ile istenen şartlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3000 personel alımı için ilanalar İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak ve başvurular 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI 2023: İŞKUR ile 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere yapılacak olan alımlar yoğun ilgi görüyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak olan personel alımı başvuruları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. İŞKUR 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı ise 'esube.iskur.gov.tr' olarak açıklandı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hakkında detaylar...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı Başvuruları 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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İŞKUR KGM 3000 PERSONEL ALIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KGM 3000 PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BRANŞ VE MESLEK DAĞILIMI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular "İşkur" esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Nisan - 02 Mayıs döneminde alınacak. Başvurular aynı zamanda ALO 170'i arayarak da yapılabilecek.

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