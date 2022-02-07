HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

07.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yola çıkan köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi ve üç çocuğu ise yaralandı. Öte yandan aracın çarptığı köpek ise telef oldu.

Karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana-Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı - Güvenlik - Konya -

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı - Güvenlik - Konya -

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyorSosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün araElektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Emine Yanıkoğlu cinayetinde Aleyna Çakır detayı...

Emine Yanıkoğlu cinayetinde Aleyna Çakır detayı...

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

İlginizi Çekebilir

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Ayrılık çanları mı? Şoke eden itiraf

Ayrılık çanları mı? Şoke eden itiraf

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.