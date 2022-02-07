Karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana-Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu. (AA)

