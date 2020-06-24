Karbon peeling nedir, nasıl yapılır, yararlar ve zararları nelerdir?

Tabii herkes doğuştan mükemmel bir cilde sahip olmayabilir ama cildinizi kusursuzlaştırmak sizin elinizde. Cilt lekesi, gözenek problemi gibi sorunlar yaşıyorsanız size bir tavsiyemiz var. Karbon peeling, cilt sorunlarınızın birçoğunda size yardımcı olabilir ve yepyeni bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilir. Peeling dendiğinde akıllara soyma işlemi gelmesinden dolayı tereddütte kalabilirsiniz ancak karbon peeling uygulamasında soyma işlemi yok. Yüksek lazer atışları ile kolayca uygulanan bu işlemin sonunda kusursuz ve ışıltılı bir cildin tadını çıkarabilirsiniz.

KARBON PEELİNG NEDİR?

Günümüzde hızla gelişen teknoloji hayatımızın birçok alanına doğrudan etki ediyor. Tıp dünyasında da etkisini gösteren bu durum birçok sorunun ağrısız ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olmakta. Lazer de bu yöntemlerden biri. Birçok alanda kullanılan lazer yöntemi, cildin gençleşmesinde ve pürüzsüzlüğe kavuşmasında da rol oynuyor.

Karbon peeling, Q-swithed ve Nd-YAG lazerle yapılan cilt gençleştirme işlemidir. Bu peelingte soyma işlemi yok ve cilt sarkması, gözenek problemi, cilt lekeler, yağ düzensizliği gibi cilt problemlerinden kurtulmak için oldukça etkili bir yöntem. Bu yöntem sayesinde cildinizin pamuk kadar yumuşak ve bebek cildi kadar pürüzsüz olması hayal değil.