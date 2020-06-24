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Karbon peeling nedir, nasıl yapılır, yararlar ve zararları nelerdir?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dış görünüş insanları etkilemede her zaman ön planda olmuş, pürüzsüz bir cilde sahip olan insanlar daha özgüvenli ve etkileyici olmayı başarmışlardır.

Karbon peeling nedir, nasıl yapılır, yararlar ve zararları nelerdir?

Tabii herkes doğuştan mükemmel bir cilde sahip olmayabilir ama cildinizi kusursuzlaştırmak sizin elinizde. Cilt lekesi, gözenek problemi gibi sorunlar yaşıyorsanız size bir tavsiyemiz var. Karbon peeling, cilt sorunlarınızın birçoğunda size yardımcı olabilir ve yepyeni bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilir. Peeling dendiğinde akıllara soyma işlemi gelmesinden dolayı tereddütte kalabilirsiniz ancak karbon peeling uygulamasında soyma işlemi yok. Yüksek lazer atışları ile kolayca uygulanan bu işlemin sonunda kusursuz ve ışıltılı bir cildin tadını çıkarabilirsiniz.

KARBON PEELİNG NEDİR?

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Günümüzde hızla gelişen teknoloji hayatımızın birçok alanına doğrudan etki ediyor. Tıp dünyasında da etkisini gösteren bu durum birçok sorunun ağrısız ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olmakta. Lazer de bu yöntemlerden biri. Birçok alanda kullanılan lazer yöntemi, cildin gençleşmesinde ve pürüzsüzlüğe kavuşmasında da rol oynuyor.

Karbon peeling, Q-swithed ve Nd-YAG lazerle yapılan cilt gençleştirme işlemidir. Bu peelingte soyma işlemi yok ve cilt sarkması, gözenek problemi, cilt lekeler, yağ düzensizliği gibi cilt problemlerinden kurtulmak için oldukça etkili bir yöntem. Bu yöntem sayesinde cildinizin pamuk kadar yumuşak ve bebek cildi kadar pürüzsüz olması hayal değil.

KARBON PEELİNG NASIL UYGULANIYOR?

Karbon peeling uygulamasına başlamadan önce yüzünüz güzelce temizlenir. Birinci aşama olarak cilde karbon krem uygulaması yapılır. Krem cildin enerjisinin en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlar. İkinci aşama lazer aşamasıdır. Lazer atışları başladığında cilde uygulanmış olan krem sayesinde ısı seviyesi yükselir, cildin en üstündeki deri, karbon yardımıyla buharlaşır ve kalkar. Lazer atışlarının, karbonla kaplanmış tüm bölgeleri uygulanmasının ardından karbonla birlikte kalkan yapılar patlatılır ve deri tabakası temizlenir. Bu işlemden sonra non-ablatif denilen cilt gençleştirme uygulaması başlar. Cilt gençleştirme işleminde lazerin foto aktivitasyon etkisi sayesinde hücreler yenilenir. Genel olarak uygulama 15 dakika sürmektedir, uygulamadan hemen sonra günlük yaşantınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

KARBON PEELİNG UYGULANDIKTAN SONRA BEKLENENLER

Son dönemin en popüler cilt gençleştirme yöntemlerinden biri olan karbon peeling kısa zamanda başarılı sonuçlar elde edebileceğiniz bir uygulamadır. İlk seansta etkisini gösteren karbon peeling yöntemi ile cilt gençleştirme, 1-2 hafta aralıklarla toplam 10 seans boyunca devam eder. Cildi sıkılaştırır, gözenekleri açar, cilt lekelerine ve özellikle aknelere karşı son derece etkili bir yöntemdir. Seanslar devam ettikçe cildinizin parlaklığı günden güne artacaktır. Üstelik seansların sonunda 1-1,5 yıl kadar tekrar karbon peeling ve bu gibi tedavilerin yapılmasına gerek yok. Yılın her mevsimi bu yöntemi cildinize yaptırabilirsiniz. Yaz mevsiminde yaptırmaya karar verdiyseniz uygulamadan önce güneşlenmemeye dikkat ediniz.

KARBON PEELİNG FAYDALARI NELERDİR?

Karbon peeling, faydaları saymakla bitmeyen ağrısız ve iğnesiz bir uygulamadır. Uygulama sonunda çoğu cilt probleminden kurtulacağınıza emin olabilirsiniz. Karbon peeling faydaları:

  • Gözenekleri temizler.
  • Cilt lekelerini yok eder.
  • Aknelerin iyileşmesini sağlar.
  • Cilde parlaklık verir.
  • Cildi kusursuz bir görünüme kavuşturur.
  • Ciltteki yağı dengeler.
  • Koyu ciltlere uygulanabilir.
  • Hızlı ve kısa zamanda başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir.
  • Ugulama sonrası ciltte iz bırakmaz.
  • İşlemden sonra ciltte yara ve kabuk oluşmaz.
  • Uygulama esnasında hiçbir şekilde acı hissi yoktur.

KARBON PEELİNG ZARARLARI NELERDİR?

Karbon peeling uygulamasının yan etkisi yoktur. Sadece dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Uygulamadan önce cildinizi güneşten krem yardımı ile korumalısınız. İlk seans sonrasında cildinizde hafif bir pembeleşme olur ancak korkulacak bir durum değildir. Günlük yaşantınızı hiçbir şekilde etkilemez.

KARBON PEELİNG SONRASI SİVİLCE

Karbon peeling uygulaması bazı kişilerde sivilcelenmeye neden olabilir. Cildin yağ dengesi ile oynandığı için bu yan etkinin ortaya çıkması çok anormal bir durum değildir. Ancak karbon peelingin akne tedavisinde oldukça başarılı bir uygulama olduğunu da unutmayalım. Aslında zararından çok yararları ile ön plandadır. Sivilce izlerini seanslarla azaltırken seansların bitiminde pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

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