HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karbonmonksit zehirlenmesinde belirtiler fark edilmezse ölüme bile neden oluyor! "Mutlaka temizletin"

Karbonmonksit zehirlenmesinde belirtiler fark edilmezse ölüme bile neden oluyor! "Mutlaka temizletin"

08.11.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin arttığı kış aylarına girmeden önce vatandaşları baca temizliği konusunda uyaran İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, temizliğin belirli aralıklarla aksatılmadan yaptırılması çağrısında bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinin baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı ve uyku hali gibi semptomlar yarattığına dikkat çeken ekipler, zehirlenme belirtilerinin fark edilmemesi durumunda kişilerin hayatını kaybedebildiğini söyledi.

Karbonmonksit zehirlenmesinde belirtiler fark edilmezse ölüme bile neden oluyor! "Mutlaka temizletin"

Son zamanlarda yaşanan soba zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam eden ekipler, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve maalesef insanların zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay, “Öncelikle vatandaşlara baca montajını itfaiye ekiplerine ve yetkili firmalara yaptırmalarını, bacaların periyodik bakımlarını özellikle katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü baca temizliğinin yapılmaması yangın çıkmasına neden oluyor. Bir diğer önemli unsur doğalgaz menfezlerinin açık olması gerekiyor. Havalandırmanın çok iyi yapılması gerekiyor. Ve hep dediğimiz gibi kombilerin periyodik bakımlarının her yıl yaptırılması gerekiyor” diyerek uyarılarda bulundu.

"ODALAR ÇOK İYİ HAVALANDIRILMALI"

Isıtıcıların nasıl kullanılması gerektiğini anlatan Say, “Şofben, soba, kombi gibi ısıtıcıların odaları çok iyi havalandırılmalı. Şofbenler, balkon ya da mutfak kısmına monte edilmeli. Kesinlikle banyoya monte edilmemeli. Unutulmamalı ki şofben zehirlenmeleri genellikle havalandırmanın yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Soba kullanımında ise baca boruları yatayda maksimum 2 metre olmalı ve en fazla 2 dirsek olarak kurulmalı. Yeterli baca çekişinin sağlanabilmesi içinde bacalar çatı yüksekliğinden 1 metre yüksekte olmalı. Sobalar mutlaka üstten yakılmalı ve bacalar her ay düzenli olarak temizlenmeli. Çünkü soba bacaları temizlenmediği zaman içerisinde bulunan kurum ve artık maddenin soba çapını daraltarak içerideki dumanın çatıdan çıkmasını engelliyor. Buda zehirlenmelerin yaşanmasına neden oluyor.” dedi.

"LODOS TEHDİDİNE KARŞI KATI YAKITLI SOBALAR YAKILMAMALI"

Özellikle güneybatıdan esen lodos rüzgarlarına karşı dikkatli olunmasını kaydeden Say, “Lodos rüzgarlarına karşı katı yakıtlı sobaların yakılmamasını öneriyoruz. Yakıldığında ise mutlaka uyurken söndürülmesi lazım” şeklinde konuştu.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELER?

Son olarak karonmonoksit zehirlenmelerinin belirtilerine değinen Say, “Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, uyku hali gibi semptomlar zehirlenmenin ilk belirtilerdir. Fark edilmezse bunun akabinde ölümler meydana gelmektedir. Bu belirtiler oluştuğunda zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramalı” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Vahşet! Hepsi yanarak can verdiVahşet! Hepsi yanarak can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Sizin rüyanızı kâbusa çeviririz

Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Sizin rüyanızı kâbusa çeviririz

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.