Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Kış mevsiminde güvenli bir sürüş için kış lastiğinin yanı sıra kar zinciri ve kar kazıyıcı gibi aksesuarları da aracınızda bulundurmanız gerekiyor. Yağışlı havalarda kaza riskini minimuma indirmek için kış lastikleri, karda güvenli bir şekilde aracınızı kullanmanıza yardımcı olacak kar zincirleri ve görüş kaybını önleyecek kar kazıyıcılar gibi ürünleri sizin için inceledik.

1. Kar zinciri ile zorlu hava şartlarında güvenli sürüş

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Kış mevsiminde güvenli bir sürüş deneyimi için kar zincirleri en önemli aksesuarlardan biri. Space markasının bakır çinko kaplamalı sertleştirilmiş çelikten üretilen kar zincirleri, zorlu hava koşulları için en büyük yardımcınız olmaya aday. Araçların çekiş özelliğine bağlı olarak ön veya arka tekerleklere takılması önerilen bu zincirler, kare bakla yapısı sayesinde üstün tutuş ve fren emniyeti sağlar. Ayrıca çelik halatı ile iç çember alanında kolay montaj imkanı sunan bu ürünü, lastiği yuvasından çıkarmadan kolaylıkla takabilirsiniz.

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2. Buzlanma, görüşünüzü etkilemesin

Kış mevsiminde sürücülerin en sık karşılaştığı problemlerden biri, araç camındaki buzlanma sebebiyle oluşan görüş kaybı. Buz kazıyıcılar ise bu sorunu çözen en etkili aksesuarlardan biri. Araç lastikleri ile olduğu kadar farklı aksesuarlarıyla da tercih edilen Michelin'in polar eldivenli buz kazıyıcısı ile kış mevsiminde aracınızın camlarının buzlanması bir sorun olmaktan çıkar. Bu ürün sayesinde aracınızın cam yüzeylerini kar ve buzdan arındırmanın yanı sıra sileceklerinizin temizliğini de sağlayabilirsiniz. Ekstra sıcak ve yumuşak, pamuk iç astarlı su geçirmez eldiven sayesinde aracınızın cam yüzeyinde toplanmış kar ve buzları eliniz üşümeden rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

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3. Kar ve buz kırıcı ile görüşünüzü arttırın

Kış aylarında özellikle yoğun kar yağışı olan dönemlerde aracınızın camında oluşabilecek karlanma ve buzlanmayı ortadan kaldırmak için bir diğer çözüm de kar ve buz kırıcılar olabilir. CMT markasının kar ve buz kırıcı kazıma aracı sayesinde aracınızın camını rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu koni şeklindeki kar temizleyicinin bir tarafı kazıma ve kar temizleme işlemlerini rahatlıkla yapabilmeniz için geniş, diğer tarafı ise buz kırıcı olarak kullanabilmeniz için koni şeklinde üretilir.

Kar ve buz temizleme işlemlerini yaparken aracınızın camına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış bu ürüne göz atmak için buraya tıklayın.

4. Karlı tepelere çıkmak artık bir sorun değil

Kış mevsiminde en karlı bölgelerde bile aracınızı güvenle kullanmak, dağ tepe demeden rahatlıkla seyahat edebilmek istiyorsanız kar paletleri sizin en büyük yardımcınız olabilir. Snowtrack markasının yenilikçi teknolojisi sayesinde diğer markalardan daha iyi bir deneyim sunan bu modeli; derin kar, buz, çamur ve asfalt gibi zeminlerde rahat bir sürüş için üretilir. Bütün lastik ölçüleri ile uyumlu bir şekilde tasarlanan bu paletler, aracınıza ve lastiklerinize zarar vermeden güvenli bir sürüş imkanı sunar.

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5. Lastiklerinizin de çoraba ihtiyacı olabilir

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Kış aylarında rahat bir sürüş sağlayan bir diğer yardımcı aksesuar ise kar çorapları. Nemu markasının oto kar çorabı ile karlı ve buzlu havalarda aracınızın yola daha güvenli bir şekilde tutunmasını sağlayabilirsiniz. Son derece pratik bir şekilde takıp çıkarabileceğiniz bu aksesuarlar, zincir gibi ses yapmaz. Uzun ömürlü bir kullanım sunan bu çorapları yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kar çorabı, fosforlu rengi sayesinde görüşün düşük olduğu yağışlı gecelerde kolaylıkla fark edilmenizi sağlayarak güvenliğinizi artırır.

Nemu markasının fosforlu kar çoraplarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Kış aylarında yağmura karşı da hazırlıklı olmak önemli

Kış aylarında şiddetli yağmur da sürüş güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Yağmurlu havalarda görüş kaybı yaşamamak için Nasiol markasının GlasShield Güçlü Nano Yağmur Kaydırıcı Koruma Spreyi, imdadınıza koşmaya hazır. Özellikle ön camların görüşünü ve silecek lastiğinin kullanım ömrünü arttırmak üzere tasarlanan bu ürün, aracınızın camını kir ve yağ tutmaz hale getirerek temizliği kolaylaştırıyor. Bu ürünü arabanızın ön camına uyguladığınızda yağmur damlalarının aracınızdan hızlıca kaymasını sağlayabilirsiniz.

Nasiol markasının yağmur kaydırıcı ürününe göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Antifrizi de unutmamak gerek

Aracınızın motor ömrünü uzatmak için ihtiyacınız olabilecek bir diğer malzeme de antifriz. Teos markasının bu organik antifriz ürünü, -40 dereceye varan dayanıklılığı ile kış aylarında yardımınıza koşar. Bu antifriz, daha iyi ısı transferi sağlar ve dört mevsim kullanılabilir. Motorun soğutma sisteminin verimliliğini arttırarak ömrünü uzatan bu ürün, sirkülasyon pompasının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Soğutma suyunun donma noktasını düşürerek soğuk iklimlerde genleşmeden kaynaklanan çatlama gibi sorunların önüne geçer.

Teos markasının korozyon önleme etkili antifriz ürününü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Mevsimine uygun lastik seçimi önemli

Güvenli bir sürüş ve sağlam yol tutuşu için mevsimine uygun lastik seçimi de son derece önemli. Continental markasının yüksek yol tutuşu özelliğine sahip bu lastikleri, ıslak zeminde daha kısa bir fren mesafesi sağlıyor. Bu ürün, yüksek yakıt verimliliği sayesinde hem bütçenize katkıda bulunuyor hem karbondioksit salınımını azaltıyor. Taban genişliği 255 mm, jant çapı 180 mm ve kesit oranı 40 mm olan bu ürün sayesinde en zorlu hava koşullarında bile güvenle yol alabilirsiniz.

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9. Kış lastiklerinde farklı seçenekler arıyorsanız...

Az önce de belirttiğimiz gibi kış aylarında, karlı ve yağışlı havalarda aracınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için sağlam bir kış lastiği edinmenizde fayda var. Araç lastiği kategorisinin en sık tercih edilen markalarından Bridgestone'un bu modeli, kış mevsiminde aracınızı güvenle sürmek için aradığınız ürün olabilir. Markanın SUV araçlar için tasarlanan üstün performanslı bu lastikleri, 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda esnekliğini koruyabilen lastik hamuru sayesinde zemini en iyi şekilde kavrayabiliyor. Bu lastikler, karlı zeminlerde yüksek yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor.

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10. Kış lastiği ile karlı yollarda güvenle seyahat edebilirsiniz



Sağlam ve kaliteli bir kar lastiği arıyorsanız araç lastikleri kategorisinin önde gelen markalarından Goodyear'ın binek araçlar için tasarlanmış bu lastiklerine de bakabilirsiniz. Jant çapı 160 mm olan bu lastikler; 205 mm taban genişliğine, 550 mm kesit oranına sahip. Yoğun kara ve şiddetli buzlanmaya maruz kalan zeminlerde bile hızlı kavrama, kararlı tutunma ve yüksek çekiş kabiliyeti sunan bu lastikler; hidrodinamik V kanalları içeren yönlü sırt deseni ile benzersiz bir kar ve su tahliye kapasitesi sunar.

Kış mevsiminde güvenli bir sürüş deneyimi için Goodyear markasının bu lastiklerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

