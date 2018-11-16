HABER

Karda mahsur kalan 5 çoban ve sürüye kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışının yaşandığı Manisa'nın Demirci ilçesinde yaylada mahsur kalan 5 çoban ve 300 küçükbaş hayvan, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan 5 çoban ve 300 küçükbaş hayvan, belediye arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hayvanları otlatmak için yaz aylarından bu yana bin 500 metre rakımlı Büyük Yayla mevkisinde bulunan çobanlar, dün gece şiddetlenen kar yağışı sonrası 300 hayvandan oluşan sürülerini ilçe merkezine götürmek istedi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun görüldüğü bölgede hayvanların yürüyerek ilçeye ulaşmasının mümkün olmaması üzerine bölgeye kamyon çağrıldı.

Kamyonların kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Belediye ekiplerinin kapanan yolları açması sonrası bölgeye gönderilen 2 kamyonla yaklaşık 300 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Donma tehlikesi geçiren bazı hayvanlar iş makinesiyle kamyona yüklendi, yeni doğan kuzular da battaniyelere sarıldı.

Hayvanların sahibi Ethem Sayın, soğuk nedeniyle hayvanların telef olma tehlikesi geçirdiğini, zamanında müdahale nedeniyle ekiplere minnettar olduklarını belirtti.

Çobanlardan Bilal Varol, köye dönmek için dün gece hazırlık yaptıklarını ancak sabah yoğun kar yağışı nedeniyle sürüyü güdemediklerini ifade etti.

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Siverek'te, aç kalan domuzlar mısır tarlasına indiSiverek'te, aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi
“Küçük Çamlıca Kulesi’ni temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz”“Küçük Çamlıca Kulesi’ni temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
300 koyun kurtarıldı Demirci Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk Demirci Belediyesi Demirci Belediyesi arama kurtarma Manisa

En Çok Okunan Haberler

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.