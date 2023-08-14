KARDEMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: 14 Ağustos Kardemir işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedekler!

KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları isim listesi ile asil ve yedekler arama motorlarına araştırılıyor. İlk süreçte 300 kişinin alınacağı KARDEMİR işçi alımı başvuruları geçtiğimiz ay alınmıştı. Şimdi ise gözler KARDEMİR işçi alımı kura sonuçlarında. İşte detaylar...

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kardemir işçi alımı kura çekimi saat 10:00 itibarıyla başladı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KARDEMİR işçi alımı kura çekimi ve kazanan isim listesinin, kuralar tamamlandıktan kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

