Kardeş bitkiler tablosu nedir, hangi sebzeler yan yana dikilmeli? Kardeş bitkiler yöntemi nedir, kardeş bitki dikerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Birbirini desteklemeye yarayan ve birbirlerini pek çok zarara karşı koruyan bitkilere kardeş bitkiler denir. Doğal yöntemlerle bitkileri korumayı sağlayan kardeş bitkiler, yan yana ekilir. Doğada bitkilerin birbiriyle olan uyumundan faydalanarak bitkileri daha verimli yetiştirmek mümkündür. Bunun için kardeş bitkiler tablosunu incelemek yeterlidir.

Kardeş bitkiler yöntemi nedir?

Bitkilerle ilgilenenler için kardeş bitkiler kavramı oldukça tanıdıktır. Hatta bu sayede daha verimli bir şekilde bitki yetiştirebilirler. Hangi bitkilerin yan yana ekildiğinde birbirlerine faydası olduğunu öğrenmek bahçeler ya da bostanlar için oldukça önemlidir. Özellikle birden fazla bitki yetiştirmek isteyenler için kardeş bitkilerin sayısız faydası vardır. Kardeş bitkilerin faydaları ve ekilme nedenleri:

Tuzak Bitkisi: Asıl yetiştirmek istenen bitkinin sağlıklı kalması için böceklerden korunması isteniyorsa onun yanına sahte bir bitki dikilir. Böcekleri sahte bitkiye yönlendirerek asıl bitki korunabilir.

Azot Sabitleme: Azot sabitlemeyen ve baklagil gibi azot sabitleyen bitkilerin yan yana ekilmesi topraktaki azotu sabitlemeyi sağlar.

Yabani Ot Engelleme: Yeşilken biçilen bir bitki tarlada malç olarak bırakılırsa çözülen artıklar yabancı otların çimlenmesini önlemek için bazı bileşenler sağlar. Malçın üzerine dikilen fideler daha kolay yetişebilecekleri bir ortam elde edebilir.

Fiziksel Destek: Bazı bitkiler birbirlerine destek olarak daha verimli bir büyüme sağlar. Örneğin mısır bitkisinin yanına sırık fasulye ekilirse fasulye mısıra tırmanabilir.

Kardeş bitkiler nelerdir?

Farklı türde bitkileri birbirlerine faydaları olduğu sürece yan yana dikerek daha verimli bir yetiştirme süreci elde etmeyi sağlayan kardeş bitkiler yöntemi, doğal bir yöntem olarak öne çıkar. Bitkileri zararlardan korumanın yanı sıra kardeş bitkileri yan yana ekmenin bazı nedenleri vardır. Yan yana dikilebilecek kardeş bitkiler, daha verimli bir üretim ve yetiştirme imkânı sunar. Kardeş bitkiler tablosu için şunlar örnek verilebilir:

Çin sarımsağı ve maydanoz

Soğan ve havuç

Biberiye ve adaçayı

Kişniş ve anason

Patlıcan ve fasulye

Mısır ve salatalık

Domates ve fesleğen

Hangi sebzeler yan yana dikilmeli?

Hangi sebzeler yan yana dikilmeli sorusu özellikle çiftçiler ve tarımla ilgilenen kişiler tarafından merak edilir. Aşağıda yan yana dikilebilecek sebzelere örnekler verilmiştir:

Domates: Salatalık, soğan, maydanoz ve havuç

Lahana: Ispanak, kereviz, soğan ve pancar

Havuç: Soğan, domates, bezelye ve marul

Fasulye: Mısır ve turp

Soğan: Marul, lahana, havuç ve pancar

Ispanak: Bakla ve çilek

Maydanoz: Domates

Mısır: Salatalık, bezelye, fasulye ve kabak

Bezelye: Turp, havuç, mısır ve salatalık

Bu bitkiler ve sebzelere daha pek çok örnek verilebilir. Bunun için kardeş bitkiler tablosu incelenerek detaylı bilgi almak mümkündür. Bu tabloda uyumlu, uyumsuz, genel olarak bahçeye faydalı, böcek kontrolüne yardımcı gibi bilgiler bulunabilir.

Kardeş bitki dikerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kardeş bitki ekmenin sebzelere pek çok faydası vardır. Ancak bu yöntemi doğru uygulamak önemlidir. Kardeş bitkiler nelerdir sorusuna yanıt aldıktan sonra bu bitkilere ekerken dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenilmelidir. Kardeş bitki dikerken dikkat edilmesi gerekenler: