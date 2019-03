Kardeş diasporalar YTB ev sahipliğinde ilk kez toplandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de "Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlendi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek görevimiz” dedi.

YTB’nin ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda gerçekleştirilen “Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı” ile ilk kez kardeş diasporalar Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan bir araya geldi. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen programda ortak projelere yönelik işbirliği imkânları ele alındı. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarıyla mutlu olduklarına, yaşadıkları en ufak sorunda ise derin üzüntü yaşadıklarına dikkat çekti. Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülkelere sundukları katkının önemli olduğunu belirten Eren, Almanya’daki Türklerin kurdukları sivil toplum örgütleriyle etkin hareket etme konusuna önem verdiklerinin altını çizerken şunları kaydetti:

“Bizler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısıyla mutlu olurken, yaşadıkları en ufak bir sorunda derin üzüntü duymaktayız. Bu nedenle sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere YTB olarak önemli programlar yürütmekteyiz.”