HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeş kavgası kanlı bitti

Kardeş kavgası kanlı bitti

17.11.2020 19:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kardeş kavgası kanlı bitti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Akören Mahallesi’nde E.Ö.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Akören Mahallesi’nde E.Ö. ile kardeşi Erman Ö. arasında mahalle dışında bulunan aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey E.Ö, kardeşi Erman Ö’yü (36) bıçakladı. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan Erman Ö. ağır yaralandı. Ağabey ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşularının ihbarı ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş, ambulansın gelmesini beklemeden aile fertleri tarafından araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Erman Ö, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Erman Ö’nün cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
3 çocuk babası olduğu ve egzoz tamirciliği yaptığı öğrenilen Erman Ö’nün acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
Jandarma, olaydan sonra kaçan ağabeyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulunduİki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İki gündür aranıyordu! Sulama kanalında ölü bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şarkıcı Bulut Duman hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama' istendiği ortaya çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkında mide bulandıran iddia

Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Valilik'ten fırtına uyarısı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü'nden 'Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yataklar doldu' iddiasına açıklama

Korkutan iddia: Hastanede yataklar doldu! Nevşehir İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Üvey annesini boğazını keserek öldürmüştü! Yeni gelişme

Üvey annesini boğazını keserek öldürmüştü! Kendini bu sözlerle savundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.