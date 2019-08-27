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Kardeşi tarafından kazara vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda bulunan oto sanayi sitesinde meydana geldi.

Kardeşi tarafından kazara vuruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda bulunan oto sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde bekçilik yapan İbrahim Serhat O. av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar İbrahim Serhat O.’nun ağabeyi Abdülkadir O.’nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Abdülkadir O., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Abdülkadir O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İbrahim Serhat O. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşi tarafından kazara vuruldu

Kardeşi tarafından kazara vuruldu

Kardeşi tarafından kazara vuruldu

Kardeşi tarafından kazara vuruldu

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