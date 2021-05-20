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Kardeşine gözcülük yapıp motosiklet çaldırmış!

20.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 yaşındaki C.B., 12 yaşındaki kardeşi A.B.'ye gözcülük yaptırıp motosiklet çaldırdı.

Olay, 12 Mayıs günü saat 05.30 sıralarında İnegöl ilesi Hamidiye Mahallesi, Suyolu Cami Sokak'ta meydana geldi. Sercan Demirhan, iş yerinin önüne motosikletini park edip yakındaki evine gitti.

GÖZCÜLÜK YAPTI

Sabah iş yerine geldiğinde motosikletin yerinde olmadığını gören Demirhan, güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını, küçük bir çocuğun da şüpheliye gözcülük yaptığını görüp polise haber verdi.

KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin C.B. ile kardeşi A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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