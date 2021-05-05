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  4. Kardeşine laf attıklarını öğrenince... Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga!

Kardeşine laf attıklarını öğrenince... Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga!

05.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grubun sözlü tacizine uğrayan genç kız, yaşadıklarını ağabeyine söyleyince iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken bir grubun sözlü tacizine uğrayan genç kız, durumu ağabeyine söyledi. Olay yerine gelen kızın abisi ile grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, durum polis ekiplerine bildirildi. Taraflar polisin gelmesiyle dağılırken yaşanan kavga anları hem vatandaşlar tarafından hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahıslar önce birbirileriyle tartışması ardından da yumruklaşmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalıştıkları görüldü.

İHA

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İstanbul Esenyurt

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