Kardeşini kurtarmak istemişti, kendi akıntıya kapıldı! 9 yaşındaki Fatma her yerde aranıyor

Şanlıurfa’da dereye düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 9 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 15 Mart'ta Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Saraççeşme Mahallesi Boncuklu mezrasında yaşandı. Mezranın yakınlarından geçen Çırçır Deresi'nin kenarında oyun oynayan 9 yaşındaki Fatma Sezer, suya düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

KARDEŞİ KURTULDU

Sel sularının da şiddetini arttırdığı akıntı kızı sürüklerken kardeşi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Gözden kaybolan kızı bulamayan vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, küçük kıza ulaşmak için Suriye sınırına kadar olan hat boyunca arama tarama çalışması başlattı. (İHA)

