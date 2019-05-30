Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 2 kardeş arasında çıkan tarla kavgasında 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Ç. (49) ve ağabeyi Muhsin Ç. (64), babalarından kalan ve 6 eşit parçaya bölünen tarlaya çalışmaya gitti. Kendilerine ayrılan bölümlerde çalışan kardeşler arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Selahattin Ç., ağabeyi ile eniştesi İbrahim K.'yi (63) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Muhsin Ç. ve İbrahim K., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay sırasında çevrediler tarafından darbedilen Selahattin Ç. de jandarma tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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