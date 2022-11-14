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  4. Kargo kutusunda bulundu! Armut ve kestanelerin arasından 200 mermi çıktı

Kargo kutusunda bulundu! Armut ve kestanelerin arasından 200 mermi çıktı

14.11.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi. Kargoyla gönderilen paketin içinde bulunan mermilerin, bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheliye ait olduğu ve şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kargo kutusunda bulundu! Armut ve kestanelerin arasından 200 mermi çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, başka bir ilden kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargoyla bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

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Ekipler, ilçede faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine gitti. Burada nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuda, armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 paket halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu.

Buna ilişkin bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

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