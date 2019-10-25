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Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

İzmir'den İstanbul'daki akrabasına gönderdiği dizüstü bilgisayarı yanlış kişiye teslim edilen ve geri alma çabaları sonuçsuz kalan öğrenci, kargo şirketi ve alıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de bir üniversite öğrencisi, akrabasına gönderdiği bilgisayarın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından teslim alınması üzerine kargo şirketi ve kimliği belirlenemeyen alıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Bedran Çakar, İstanbul'da yaşayan amcasının oğluna göndermek üzere dizüstü bilgisayarını kargoya teslim etti.

Kargo şirketinden "teslim edildi" mesajını alan Çakar, birkaç saat sonra akrabasının kargonun şubede olmadığını söylemesi üzerine şirketle bağlantıya geçti.

Çakar'ın başvurusu üzerine kamera kayıtları incelendi ve bilgisayarın kargo şubesine gelen farklı bir kişiye teslim edildiği görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kargo şirketi ve bilgisayarı teslim alan kimliği belirsiz şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kargo şirketi yetkililerinin bilgisayarı kimlik teyidi almadan teslim ettiğini, bilgisayarı alan kişiye ise ulaşılamadığını ifade etti.

Bilgisayarının teslim edilmesini ya da zararının karşılanmasını istediğini ifade eden Çakar, şöyle konuştu:

"Görüntülerde şubeye giren kişinin kimlik ibraz etmeden telefonunu göstererek kargoyu teslim aldığı görülüyor. Adamın ne gösterdiği de belli olmuyor. Almış, çıkıp gitmiş. Ben öğrenciyim, yazın çalışıp para biriktirerek aldım o bilgisayarı. Üzüntümden geceleri uyuyamıyorum."

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