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Kargosu yanlış kişiye verilen öğrenci şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde oturan Bedran Çakar'ın (20), İstanbul'daki kuzenine kargoyla gönderdiği bilgisayar, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı.

Tolga TAHÇI-Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde oturan Bedran Çakar'ın (20), İstanbul'daki kuzenine kargoyla gönderdiği bilgisayar, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Savcılığa gidip şikayetçi olan Çakar, "Ben o bilgisayarı harçlıklarımdan biriktirerek almıştım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Bedran Çakar, geçtiğimiz cumartesi günü dizüstü bilgisayarını kargoyla İstanbul'da öğrenci olan kuzenine gönderdi. Kargo şirketinden Çakar'a, ürünün teslim edildiği bilgisi geldikten birkaç saat sonra kuzeni kargoyu teslim almak için şubeye gitti. Ancak şubede kargonun başka biri tarafından aldığını öğrendi. Bunun üzerine Çakar yetkililerle bağlantıya geçerken, güvenlik kamerası görüntülerinden kargoyu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aldığını görüldü. Kargo firmasından beklediği yardımı alamadığını iddia eden Çakar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'KUZENİM ALDI SANDIM'

Kargonun başkası tarafından alındığını kuzeninin şubeye gittiğinde öğrendiklerini belirten Çakar, "İstanbul'da okuyan kuzenime lazım olduğu için ben de bilgisayarı kargoyla yolladım. Kargo geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'a ulaşmış. Ancak kargoyu tanımadığımız biri alıp götürmüş. Cumartesi günü bana verilen kargo takip numarasıyla yaptığım kontrolde kargomun teslim edildiği bilgisine ulaştım. Ben de kuzenim aldı sandım. Ancak 2 saat sonra kuzenim beni arayıp 'Kargoyu almaya gidiyorum' deyince bir terslik olduğunu anladım" dedi.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

​Harçlıklarını biriktirerek bilgisayarı aldığını aktaran Çakar, zararının karşılaşmasını istedi. Çakar, "Kargo yetkilileri, bana 24 ila 48 saat arasında dönüş yapılacağını, kargomun bulunamaması durumunda ise zararımı karşılayacaklarını söylediler. Fakat 6 gün geçmesine rağmen bana ulaşan kimse olmadı. Bunun üzerine ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Geçtiğimiz yaz tatilinde Muş'ta ayakkabı dükkanında çalıştığım harçlıkları bilgisayarı almıştım. Ben mağdur oldum, başkalarının olmaması için elimden geleni yapacağım. Kargo yetkilileri, lütfen kimlik görmeden ürünleri vermesinler. Kargoyu alana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

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