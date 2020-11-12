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Karidesten tırnak yaptı sosyal medya yıkıldı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Rusya'nın popüler güzellik salonu Nail Sunny yine çok konuşulacak bir tırnak tasarımına imza attı. Karideslerden tırnak yapan güzellik salonuna sosyal medyadan ise tepki gecikmedi.

Karidesten tırnak yaptı sosyal medya yıkıldı

Nail Sunny tuhaf tırnak sanatı söz konusu olduğunda düzenli olarak sınırları zorluyor ve tasarımlarının çoğu büyük ses getiriyor.

Son olarak manikürde karides kafaları kullanan güzellik salonuna kullanıcılar, 'başka denemediğiniz bir şey kaldı mı?' diyerek tepki gösterdiler.

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KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bir kullanıcı, 'karides yiyen herkes kabuğun kokusunu bilir bu iğrenç' tanımı yaptı, bir diğeri 'bu daha iğrenç olamazdı. Bunu kim yapıyor? Utanmalısınız' dedi.

Birçok kullacı da, 'şimdiye kadarki en iğrenç şey bu neden normal tırnak tasarımlarını yapamıyorsunuz' şeklinde yorum yaptı.

TIRNAK SALONU TUHAF TASARIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

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